Bakan Mehmet Şimşek bomba kararı duyurmuştu! Çok vahim bir ihtimal ortaya çıktı! "Büyük fitne ve ahlaki soysuzluk tetiklenebilir" uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağıyla mücadelede yeni bir sistem duyurdu. Buna göre, vatandaşlar artık sosyal medya üzerinden de ihbarda bulunabilecekler. İhbarlar sonucu elde edilen vergi cezalarının yüzde 10'u kadar ikramiye verilecek. Bu yeni düzenleme, toplum içinde farklı tepkilere yol açtı. Konunun iki boyutu olduğuna dikkat çeken Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam, "İkinci ihtimal, yüzde 1 oranında bile olsa çok vahimdir" diyerek "Her an ‘fitne’ tehlikesini taşıyabilecek, halk arasında ‘gammazlama’, ‘muhbirlik yapma’, ‘müzevirlik’ gibi aşağılayıcı kavramlarla özdeşleştirilebilecek bir ahlaki soysuzluk tetiklenebilir" uyarısında bulundu. Saydam, Yeni Şafak'taki önemli yazısında şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı’mız X’ten bir mesaj paylaştı: “Vergi kayıp ve kaçağıyla etkin mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı. İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10’u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecektir.”

Anadolu Ajansı (AA) ekonomi finans servisi de bir iki dakika sonra şöyle bir haber geçti: “Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçağıyla mücadelede yeni sistemi duyurdu. Vatandaşların ihbarda bulunabileceği kanallar güncellendi.

WhatsApp, X ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından da ihbar yapılabilecek. Söz konusu ihbarlara belli kurallar dahilinde ikramiye de verilecek.”

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Konunun tabii ki iki yanı var… Birinci boyutu, kayıp ve kaçağın, haksız rekabetin, sahtekârlığın engellenmesi. İkinci boyut ise her an ‘fitne’ tehlikesini taşıyabilecek, halk arasında ‘gammazlama’, ‘muhbirlik yapma’, ‘müzevirlik’ gibi aşağılayıcı kavramlarla özdeşleştirilebilecek bir ahlaki soysuzluğu tetikleyebilmesi.

İkinci ihtimal, yüzde 1 oranında bile olsa çok vahimdir. Flightradar24’e göre, herhangi bir anda gökyüzünde, 8 bin ila 20 bin arasında uçak bulunduğu söylenir. Bunların günde yüzde 1’i düşse 80 ila 200 arasında uçak düşecek demektir… Yani, yüzde 1 çok büyük rakamdır…

Bunu engellemenin bir tek yolu vardır. O da ‘asılsız ihbar’a niyetlenenleri caydırmak için ağır cezalar konmasıdır. İhbarın gerçek olmaması durumunda uygulanacak cezanın, Sayın Bakan’ın açıkladığı alınacak yüzde 10’luk ödülün en az 10 katı olması lazım… Sayın Şimşek’in açıklaması ve AA’nın haberinde bu hususa yer verilmemesinin basit bir eksiklik olduğuna inanmak istiyoruz. Yoksa çok majör bir hata olurdu."