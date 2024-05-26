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Medya Bakan Mehmet Şimşek bomba kararı duyurmuştu! Çok vahim bir ihtimal ortaya çıktı! "Büyük fitne ve ahlaki soysuzluk tetiklenebilir" uyarısı
Medya

Bakan Mehmet Şimşek bomba kararı duyurmuştu! Çok vahim bir ihtimal ortaya çıktı! "Büyük fitne ve ahlaki soysuzluk tetiklenebilir" uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-05-26 12:00:00 -
Bakan Mehmet Şimşek bomba kararı duyurmuştu! Çok vahim bir ihtimal ortaya çıktı! "Büyük fitne ve ahlaki soysuzluk tetiklenebilir" uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağıyla mücadelede yeni bir sistem duyurdu. Buna göre, vatandaşlar artık sosyal medya üzerinden de ihbarda bulunabilecekler. İhbarlar sonucu elde edilen vergi cezalarının yüzde 10'u kadar ikramiye verilecek. Bu yeni düzenleme, toplum içinde farklı tepkilere yol açtı. Konunun iki boyutu olduğuna dikkat çeken Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam, "İkinci ihtimal, yüzde 1 oranında bile olsa çok vahimdir" diyerek "Her an ‘fitne’ tehlikesini taşıyabilecek, halk arasında ‘gammazlama’, ‘muhbirlik yapma’, ‘müzevirlik’ gibi aşağılayıcı kavramlarla özdeşleştirilebilecek bir ahlaki soysuzluk tetiklenebilir" uyarısında bulundu. Saydam, Yeni Şafak'taki önemli yazısında şunları kaydetti:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağıyla mücadelede yeni bir sistem duyurdu. Buna göre, vatandaşlar artık sosyal medya üzerinden de ihbarda bulunabilecekler. İhbarlar sonucu elde edilen vergi cezalarının yüzde 10'u kadar ikramiye verilecek. Bu yeni düzenleme, toplum içinde farklı tepkilere yol açtı. Konunun iki boyutu olduğuna dikkat çeken Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam, "İkinci ihtimal, yüzde 1 oranında bile olsa çok vahimdir" diyerek "Her an ‘fitne’ tehlikesini taşıyabilecek, halk arasında ‘gammazlama’, ‘muhbirlik yapma’, ‘müzevirlik’ gibi aşağılayıcı kavramlarla özdeşleştirilebilecek bir ahlaki soysuzluk tetiklenebilir" uyarısında bulundu. Saydam, Yeni Şafak'taki önemli yazısında şunları kaydetti: 

"Hazine ve Maliye Bakanı’mız X’ten bir mesaj paylaştı: “Vergi kayıp ve kaçağıyla etkin mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı. İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10’u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecektir.”

Anadolu Ajansı (AA) ekonomi finans servisi de bir iki dakika sonra şöyle bir haber geçti: “Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçağıyla mücadelede yeni sistemi duyurdu. Vatandaşların ihbarda bulunabileceği kanallar güncellendi.

WhatsApp, X ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından da ihbar yapılabilecek. Söz konusu ihbarlara belli kurallar dahilinde ikramiye de verilecek.”
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Konunun tabii ki iki yanı var… Birinci boyutu, kayıp ve kaçağın, haksız rekabetin, sahtekârlığın engellenmesi. İkinci boyut ise her an ‘fitne’ tehlikesini taşıyabilecek, halk arasında ‘gammazlama’, ‘muhbirlik yapma’, ‘müzevirlik’ gibi aşağılayıcı kavramlarla özdeşleştirilebilecek bir ahlaki soysuzluğu tetikleyebilmesi.

İkinci ihtimal, yüzde 1 oranında bile olsa çok vahimdir. Flightradar24’e göre, herhangi bir anda gökyüzünde, 8 bin ila 20 bin arasında uçak bulunduğu söylenir. Bunların günde yüzde 1’i düşse 80 ila 200 arasında uçak düşecek demektir… Yani, yüzde 1 çok büyük rakamdır…

Bunu engellemenin bir tek yolu vardır. O da ‘asılsız ihbar’a niyetlenenleri caydırmak için ağır cezalar konmasıdır. İhbarın gerçek olmaması durumunda uygulanacak cezanın, Sayın Bakan’ın açıkladığı alınacak yüzde 10’luk ödülün en az 10 katı olması lazım… Sayın Şimşek’in açıklaması ve AA’nın haberinde bu hususa yer verilmemesinin basit bir eksiklik olduğuna inanmak istiyoruz. Yoksa çok majör bir hata olurdu."

 

 

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Yorumlar

TürkOğlu

ÇOK DOĞRU SÖYLEDİN SAYIN BAKANIM ,, ÇÜNKÜ BİZİM MİLLETİN ALT YAPISI 100 YILLADIR BOŞALTILAR SSONRA TAM 120 SENEDİR BUNUN YERİNE .. HAÇLI LAİK BİR SİZTEM YERLEŞTİRDİLER BİZİM TÜRK TOPLUMU HALA LAİKLİĞİN NE OLDUĞUNU BİLMİYOR SANIYOR ÇAĞDAŞ MODERN MEDENİYET ,,, AMA BİLMİYOR BİZİM ANAYASAMIZDA DİN ÇIKARILMIŞ VE MİLLET DİYE BİR ŞEY YOK ,,, HER HANGİ BİR MİLLETİN DİNİ OLMADAN BÜTÜN ŞAHSİ DEĞERLERİNİ KAYB EDER ,,, ANNE VE BABA ARASINDAKİ BAĞ KOPMUŞTUR ,,ADALET DİYE BİR ŞEY YOK,, ADAM HIRSIZLIK VE KATİL OLUYOR ÇÜNKÜ DİN VE İMAN YOK KALBİNDE ,,,, Vesselam,,,

ZÜLKARNEYN

Maliye görevini yaomıyacak halka yaptıracak. Faizcilere para akacak, millet onlara çalışacak. Düzene bak düzene
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