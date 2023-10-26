Bakan Mehmet Özhaseki: “Zambiya Cumhuriyeti ile dostluk temelli ilişkilerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz”

Bakan Mehmet Özhaseki, Zambiya Cumhuriyeti Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe ve eşinin ev sahipliğinde düzenlenen Zambiya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanmasının 59. yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Resepsiyonda konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, Zambiya Cumhuriyeti’nin 59. Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak, “Afrika kıtası dendiği zaman bizim Türk milletinin içerisinde sıcak duygular, sempatik birtakım hisler uyanır ve bunu hep böyle görürüz. Özellikle bizim son 21 yıllık iktidarımız döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatmış olduğumuz Afrika açılımında, adalet üzerine, karşılıklı saygı üzerine dayanan bir ilişki geliştirmek adına çok özen gösterdik.” şeklinde konuştu.

“Zambiya ile ticaret hacmi ikiye katlandı”

İki ülke Cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretleriyle ilişkilerin geliştiğini ve ticaret hacminin arttığını dile getiren Bakan Özhaseki, “Ticaret hacmi son bir yıl içerisinde neredeyse ikiye katlanarak devam etmektedir. Biz, bunun önümüzdeki günlerde çok daha büyüyerek, katlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Özellikle bizim Afrika ile Zambiya gibi dostlukla ve muhabbetle baktığımız ülkelerle bundan sonra işlerimiz çok daha büyüyerek ve katlanarak gidecek. Zambiya ile tarihi, sosyal ve kültürel bağlarımızı geliştirerek, ülkelerimiz arasındaki dostluk temelli ilişkilerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” diye konuştu.

“Sömürü ve çıkara dayalı ilişkiler içerisinde asla olmadık”

Türkiye’nin, bazı batı ülkeleri gibi Afrika’da sömürü ve çıkar ilişkisi içerisinde olmadığını ifade eden Bakan Özhaseki, “Özellikle biz Türkler, yüz yıllar boyunca gittiğimiz her ülkede muhatap olduğumuz herkesle medeni bir ilişkiler geliştirip, adalet temelli ve eşitlik anlayışı üzerine bir ilişki kurmuşuzdur. Özellikle bazı batı ülkelerinde olduğu gibi Afrika'ya gittiğimizde sömürü ve çıkara dayalı bir ilişki içerisinde asla ve asla olmadık. Bundan sonra da işlerimizi aynı seviyede, aynı şekilde eşit ülkeler olarak karşılıklı saygıya dayalı, adalet temelinde sürdürmeye niyetliyiz.” dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Mehmet Özhaseki, Zambiya Cumhuriyeti Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe ve davetliler, Zambiya Cumhuriyeti’nin 59. Bağımsızlık Günü pastasını kesti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO