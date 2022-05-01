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Siyaset Bakan Mahmut Özer'den "Ramazan Bayramı" mesajı
Siyaset

Bakan Mahmut Özer'den "Ramazan Bayramı" mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 12:35:00 -
Bakan Mahmut Özer'den "Ramazan Bayramı" mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesajında, mübarek ramazanın sonunda yeni bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yeşerdiği müstesna günler olduğuna işaret eden Özer, mesajında şunları kaydetti:

"Bu bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış, merhamet ve esenlik getirmesini diliyorum. Başta eğitim camiamızın değerli öğretmen ve öğrencileri olmak üzere milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sevgi, kardeşlik ve muhabbetle nice güzel bayramlara ulaşmak ümidiyle."

 

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