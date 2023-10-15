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Ekonomi Bakan Mahinur Göktaş açıkladı! Paralar hesaplara yatırıldı
Ekonomi

Bakan Mahinur Göktaş açıkladı! Paralar hesaplara yatırıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-15 10:45:00 - 2023-10-15 10:46:49
Bakan Mahinur Göktaş açıkladı! Paralar hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay 580 milyon lira yatırıldığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirtti.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED verdiklerini ifade eden Göktaş, çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini vurguladı.

Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçladıklarını, kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ekim 2023 ödemesi olarak toplam 580 milyon lira yatırdık."

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Yorumlar

Talib Ağbi

Yahudiler korkak bir Millettir. Yahudilerin Thorası ise Kuranın ilk Bölümüdür. İncil ise 2.ci bölümüdür sonuncusunu ise Hz.Ahmet, Muhammed Mustafa olan peygamberimize iletilerek Kuranın Tamamlanması ile sonuçlanmasıdır. İslam'da mezhep yoktur, yapanlar ise İslam Düşmanıdırlar. Şia, Alevilik, Wahabilik Fetö Terör Örgütü neyse ona eşdeğerler.
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