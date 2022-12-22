Bakan Kurum'dan TOKİ müjdesi! "Proje tamamlandı"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından ATO Conresium’da düzenlenen "İmkon Yapı Bazaar Gayrimenkul, Yapı ve İnovasyon Zirve Programı"nın açılışına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliler için TOKİ müjdesi verdi.

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin bir çalışma yapıyoruz." diyen Bakan Kurum, "İstiyoruz ki konut arzını artıralım ve yüklenicilerimiz, müteahhitlerimiz yeni projeler yapsınlar, onlara bu işleri yapacak finans desteği sağlayalım." ifadeleri ile hedeflerini anlattı.

2023 başını işaret etti!

Proje çalışmasının tamamlandığını belirten Bakan Kurum, 2023 yılı Ocak ayını işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

Diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire, Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz. Toplumumuzun tüm kesimini kapsayacak bu projemizin, bu yeni konut hamlemizin tüm detaylarını artık tamamladık. İnşallah yıl sonu, 2023’ün başı itibarıyla bu projemizi de aziz milletimizle paylaşacağız ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hız kesmeden destek olmaya devam edeceğiz.