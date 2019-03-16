Bakan Kurum'dan TOKİ müjdesi! Borcunu ödeyene indirim

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, soruları yanıtlıyor. Müjdeyi veren Bakan Kurum, "TOKİ'ye borcunun tamamını ödeyene yüzde 22 indirim yapılacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;



*Dün Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırında 49 insan hayatınız kaybetti. İnançları yüzünden insanları katleden bu canileri şiddetle kınıyorum.

Türkiye'de depremler nedeniyle 82 binden fazla kişi öldü

* Deprem nedeniyle Türkiye'de 82 binden fazla canımızı kaybetmişiz. Çok ağır bir bilanço en son 17 Ağustos'ta 17 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

* Bu depremlerde sadece can ve mal kaybı yaşanmıyor. Devlet yönetimleri de altyapıyı yeniden yapmak zorundasınız. Gelişmekte olan bir ülkesiniz ve deprem kuşağındayız. Bu gerçeği gözardı etmeden dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım.

* Bugüne kadar 590 bin konutu değiştirdik. 1.5 milyon konutun acil olarak dönüşümünün yapılması gerekiyor. 5 yıl içerisinde bunu tamamlamak istiyorum.

6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor

* Tüm Türkiye'de 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Toplamda 21 milyon civarında binamız var. Bu 6,7 milyon binamız deprem yönetmeliğine uygun. Yılda 300 bin konutun değişmesi için 60 milyar lira, toplamda da 300 milyar lira ayırara o 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü yapmış olursunuz.

* (Kentsel dönüşümü finansmanı konusu) İller Bankası, kentsel dönüşüme, yağmur suyuna, atık suyuna destek veren bir kuruluşumuz. İller Bankası'nın geçmiş yıllara dönük karlarını, kentsel dönüşüme desteklemek için yerel yönetimlere ve vatandaşlarımıza sunabileceğiz. Aynı zamanda bunun içerisinde yüzde 50'lik faiz desteği olacak.

* 50 bin sosyal konut projesi başlattık. Örnek medeniyetin bize tarif ettiği şekilde yatay yapılaşma, 67 ilimizde başladı bu proje... İstanbul'da da 6 bin 300 konutumuz. 652 lira taksitle vatandaşlarımız ev sahibi olabilecek. 200 bine yakın başvuru var.

* 250 bin sosyal konut projemiz var. İlk aşaması olarak 50 bin konut için projemize başladık.

TOKİ'den indirim müjdesi

* Bugüne kadar TOKİ'den ev almış vatandaşlarımız var. 210 bin kişiyi ilgilendiren vatandaşımız için yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz. 21 Mart'tan itibaren 19 Nisan'a kadar başvuru yapan vatandaşlar için borçları kapamaları durumunda yüzde 22 indirim söz konusu olacak.