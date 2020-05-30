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Aktüel

Bakan Kurum'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde görevi sırasında uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-30 20:06:06 -
Bakan Kurum'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı:

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Atakan Arslan için taziye mesajı yayımladı.

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde görevi sırasında uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. #PolisiminYanındayım." ifadelerini kullandı.

Arslan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde saat 15.00 sularında kimlik kontrolü için durdurulan 3 kişiden birinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

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