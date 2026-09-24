Bu çorbanın içerisinde yok yok! Soğuklar başladı, “atom”a ilgi arttı

Kelle paçanın hazırlanış sürecinde hijyene özellikle dikkat ettiklerini ifade eden Bademci, "En büyük sıkıntılardan bir tanesi, kelle paçayı şu anda herkesin evde pişiremiyor olması. Burada tabii kokuyla alakalı bir sorun olmadığı için içtikleri zaman, 'Daha önce ben niye farklı bir çorba içtim de bunu içmedim' diye bize sitem ediyorlar, sonrasında kelle paçaya ve atoma devam ediyorlar. Buraya daha önce gelen müşterilerimiz arasında gençler de var. Genellikle mercimek ve arabaşı gibi çorbalar içerlerdi. Ben de ‘Kendim hazırlayacağım size' dedim. Kendim hazırlayıp ikram ettikten sonra, ‘Ağabey, daha önce niye yapmadın bize' diye söylediler. Şu anda burada kelle paça içmeyen çok nadirdir. Normal bir haşlama gibi, ayak paçayla beraber kendi suyuyla içiyorlar. Hijyen konusunda biz zaten sürekli dikkat ediyoruz. Sakatat bize geldiği zaman komple bir elden geçiriyoruz. Tekrar ütüyoruz, çünkü kelle paçanın bir kıl sorunu vardır. Onu komple ütüp, dört kere falan yıkamadan geçiriyoruz. Ondan sonra pişmeye bırakıyoruz. Yani hijyenle alakalı herhangi bir sorun kalmıyor. Zaten bizim mutfağımız herkese açık, herkes girip gezebilir" diye konuştu.