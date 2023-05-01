Bakan Kurum'dan kiracılara net mesaj: Sakın yapmayın!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal D canlı yayınına konuk oldu.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Devrim niteliğinde yatırımlar yapılması güven ortamından kaynaklanmıştı. İnşallah yatırımlar artarak devam edecek.

YÜZDE 25 SINIRININ UZATILMASI HAKKINDA

2023'ün Temmuz ayına kadar yüzde 25'i aşamaz, bu sürecin geçici olduğunu düşünüyoruz. Ev sahipleri ve kiracılar korumak adına bunu yaptık. İstisnalar kaideyi bozmaz. Birçok ev sahibimiz bu sürece uyarak kiracısına da destek olabilme adına bu düzenlemeyi yüzde 25 artış sınırları içerisinde kalarak uymaya çalıştılar. Tabi ki uymayanlar, kira artışını yüzde 25'in üzerinde yapmaya çalışanlar, evinin boşaltılması noktasında yüksek kiraya verebilmek için kiracılara baskı yapan arkadaşlarımız var.

'KESİNLİKLE YÜZDE 25'TEN FAZLA ZAM YAPMAYIN'

Milletimizin zor günlerde nasıl depremde bir olduysak, o süreçte de olmayı biliyoruz. Bu artışın üzerinde bir artışı kanunen yapamazlar. Kiracı kardeşlerimize şunu söylüyoruz kesinlikle yüzde 25'ten fazla zam yapmayın. Ev sahibi yüzde 25'ten fazla zam talep ediyorsa banka hesabına kirayı yatırın, sizi çıkaramazlar.

'PİYASA NORMALE DÖNECEKTİR'

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Bu süreç geçici piyasa oturacak. TOKİ'mizle, özel sektörün yapımına ilişkin muafiyetleri verdik. İnşaat süreçlerinin tamamlanmasına müteakip piyasa normale dönecektir. Olumsuzluk devam ederse biz bu tarihi uzatır güncelleriz.

Bu geçici bir durum, biz hem ev sahiplerimizle alakalı hem gelir vergileriyle alakalı düzenlemeler yapıldı. Ev sahibi kiracı ilişkisini birbirimize destek olarak yürütmek zorundayız.

'KİRA FİYATLARINI AŞAĞI ÇEKECEĞİZ'

İstanbul'u güçlü hale getirecek, depreme karşı dirençli hale getirecek. Konut sayısı artacak dolayısıyla kira fiyatını aşağı çekeceğiz.

'VATANDAŞLARIMIZA SÖZLERİMİZİ TUTTUK'

Biz güçlü bir devletiz, süreci liyakatli insanların eliyle yürütürsek her şey yapılabilir. Yeter ki o imkanları doğru kullanalım. 2-3 sene geriye dönelim Elazığ'da deprem oldu, salgın sürecinin başladığı ilk zamanlardı. Orada hızlı bir şekilde biz inşa sürecine gittik. Ardından seller oldu, Bartın, Trabzon'da. Hemen arkasından İzmir depremi oldu. Tüm bu depremlerde salgın sürecinde biz vatandaşlarımıza sözlerimizi tuttuk.

Gittik ne yaptık? Vatandaşlarımızın daha önce taahhüt ettiği sosyal konutlarla alakalı beklentilerini karşıladık.

Şimdi 11 ilimizde Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle 6 Şubat'ta tüm Türkiye'nin acı ile uyandığı bir günü yaşadık. Ne yaptık? İlk andan itibaren devlet, millet el ele verdik.

'125 BİN KONUT RAKAMINDAYIZ'

İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den herkes orada afetzede kardeşlerimiz için mücadele verdi. Afet oldu biz bir taraftan enkaz kaldırdık, arama kurtarma süreci, geçici barınma, konteyner kentlerin kurulumunu tamamladık. 46'ncı günde temel attık. Şu an depremin üzerinden 2.5 ayı bitirdik 125 bin konut rakamındayız.

'650 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ'

Bayramın ikinci günü Nurdağı'na gittik. İlk köy konutlarımızı teslim ettik. Onların mutluluklarını görmeliydiniz, acının yerini öyle veya böyle çok da gülemiyor ama gülümseyen bir yüz almış. Sayın Cumhurbaşkanımızla gittik ailelerimize anahtarlarımızı verdik. Şimdi aynı anlayışla deprem bölgesinde 11 ili tarihi, kültürel değerleri koruyarak, iklime göre ihtiyaçları gözeterek ilk yıl 319 bin ardından 650 bin konutu bitirip afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz."