Bakan Kurum'dan iklim uyarısı: 'Her onda bir derece hayati öneme sahip'

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) konuşan COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belém Misyonu raporuna göre açıklanan taahhütlerin tamamı yerine getirilse dahi yüzyıl sonu sıcaklık artışı tahminlerinin 1,7 ile 2,3 derece arasında kaldığını söyledi. Mevcut politikaların ise aynı rapora göre yüzyıl sonunda 2,6 ile 2,9 derece arasında bir sıcaklık artışına götürebileceğini aktaran Kurum, "Bu yüzden her onda bir derece hayati öneme sahip" dedi.

Bakan Kurum bu değerlendirmeyi, Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile birlikte katıldığı "Belém 1,5 Derece Misyonu Üst Düzey Etkinliği"nin açılış konuşmasında yaptı. COP29, COP30 ve COP31 başkanlıkları (Azerbaycan, Brezilya, Türkiye, Avustralya) tarafından ortaklaşa yürütülen "Belém 1,5 Misyonu" raporu, küresel sıcaklık artışını 1,5 derece sınırında tutmak amacıyla yayımlandı. Kurum rakamın gündelik karşılığını şöyle anlattı: "1,5 derece, ilk bakışta teknik bir eşik gibi görünebilir. Oysa bu rakamın arkasında su var, gıda var, şehirler var, insan sağlığı ve ülkelerin kalkınma imkanları var."

Örtü kararı yayımlandı: "Burada artık bir karar alalım"

Kurum'un aktarımına göre rapor iki mesafeye işaret ediyor: bilimin gerektirdiğiyle mevcut hedefler arasındaki mesafe ve verilen sözlerle sahada yapılanlar arasındaki mesafe. COP31 Başkanlığı özellikle ikincisine yoğunlaşıyor. Kurum, Başkanlığın bu çerçevede örtü kararını yayımladığını, her ülkenin önceliklerinin ve başlangıç noktasının değerlendirildiğini, gelen görüşler doğrultusunda bu konuların iletildiğini söyledi; "İstiyoruz ve arzuluyoruz ki burada artık bir karar alalım" çağrısında bulundu.

Konuşmasında düşünür Hans Jonas'a atıf yapan Kurum, Jonas'ın gelecek kuşakların bugünün karar masalarında temsil edilmediğini, çünkü henüz doğmamış insanların kendi haklarını savunacak bir sese sahip olmadığını hatırlattığını aktardı. Etkinlikte UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, COP29 Başkanı Muhtar Babayev ve COP30 CEO'su Ana Toni de söz aldı.

"En kırılgan ülkelerin iklim mücadelesini yeni borç yükleri altında yürütmesini bekleyemeyiz"

Finansman tarafında Kurum, gelişmekte olan ülkelerin yıllık uyum finansmanı ihtiyacının 2035'e kadar 310 ila 365 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti. Meselenin yalnızca daha fazla para bulmak olmadığını, kaynağı doğru zamanda, uygun şartlarla ve gerçekten ihtiyaç duyulan yere ulaştırabilmek olduğunu kaydeden Bakan, en kırılgan ülkelerin iklim mücadelesini yeni borç yükleri altında yürütmesinin beklenemeyeceğini vurguladı.

Kurum, COP31 kapsamında geliştirilen araçları da sıraladı: İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) ülkelerin iklim ve kalkınma önceliklerini yatırıma hazır projelerle buluşturmayı amaçlıyor; SURFF şehirlerin dirençlilik projelerini uygulamaya hazırlıyor. Turkuaz Bağlantı Girişimi su, tarım ve iklimi, Antalya Dirençli Sağlık Sistemleri Girişimi ise iklim ile insan sağlığını birlikte ele alıyor. Belém Misyonu'nun bundan sonraki rolünü ise şöyle tanımladı: "Belém Misyonu'nu bir kapanış belgesi olarak görmüyorum. Önümüzdeki dönemin çalışma belgesi olarak görüyorum."

Gözlemci kuruluşlarla Mavi Bölge'de açık oturum

Kurum ve Bowen, sivil toplum ve diğer gözlemci gruplarıyla doğrudan diyalog kurmak amacıyla Mavi Bölge'deki Gözlemci Kuruluşlarla Açık Oturum Toplantısı'na da katıldı. Kurum burada, ilk hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Liderler Zirvesi'ni siyasi iradenin en üst düzeyde ortaya konduğu önemli bir eşik olarak nitelendirdi. "Şimdi konferansın en hassas bölümündeyiz. Müzakereler sürüyor" diyen Kurum, farklı öncelik ve beklentiler bulunduğunu, Başkanlığın bütün tarafları dinleyerek ortak zemini genişletmeye ve uzlaşıyı mümkün kılacak alanları açmaya çalıştığını söyledi.

Katılım için atılan adımları da anlatan Kurum, Mavi Alan'da Yerli Halklar Pavilyonu ve Sivil Toplum Merkezi için ücretsiz alan tahsis edildiğini, iletilen taleplerin tek tek değerlendirildiğini kaydetti. Türkiye ve Avustralya'nın COP31'den kalıcı bir miras bırakmak istediğini belirten Bakan, önümüzdeki günlerde gözlemcilerin bilgisine, tecrübesine, eleştirisine ve önerilerine daha fazla ihtiyaç duyacaklarını, kapılarının, masalarının ve iletişim kanallarının açık olmasını özellikle önemsediklerini söyledi.