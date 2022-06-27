Bakan Kurum'dan flaş karar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Lizbon'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı programını iptal ederek, sel baskınından etkilenen Kastamonu'ya gideceği bildirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Lizbon'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı programını iptal ederek, sel baskınından etkilenen Kastamonu'ya gideceği belirtildi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kurum, 27 Haziran-1 Temmuz'da "Okyanusumuzu Kurtarın, Geleceğimizi Koruyun" temasıyla Lizbon'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı programını iptal etti.
Kurum, incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu'da sel baskınından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.