Bakan Kurum'dan "Filenin Sultanları"na tebrik Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Avrupa Şampiyonası'nda bizlere final heyecanı yaşatan Filenin Sultanları teşekkürün, tebriğin en büyüğünü hak ediyor"

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Kurum, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Avrupa Şampiyonası'nda bizlere final heyecanı yaşatan Filenin Sultanları teşekkürün, tebriğin en büyüğünü hak ediyor. Son Avrupa ve dünya şampiyonu Sırbistan ile başa baş mücadele ederek, Avrupa ikincisi olan Filenin Sultanları, elinize, yüreğinize sağlık. Gururumuzsunuz." ifadelerini kullandı.



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