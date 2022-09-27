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Gündem Bakan Kurum'dan depremle ilgili açıklama
Gündem

Bakan Kurum'dan depremle ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerin sahada inceleme başlattığını, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışarak ihbarları değerlendirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 19:21:00 -
Bakan Kurum'dan depremle ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerin sahada inceleme başlattığını, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışarak ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerimiz sahada incelemelerini başlattı. İlgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışıyor, ihbarları değerlendiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

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