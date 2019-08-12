Bakan Kurum’dan Davutoğlu’na çarpıcı gönderme!

AK Parti’nin Konya’da düzenlediği bayramlaşma programında konuşan Bakan Murat Kurum, “Konya’mız gönüllerin şehridir. AK Parti gönüllerin partisidir ve 17 yıldır liderimizin arkasında dimdik durmuş bir partidir. Hiçbir zaman Konya ile AK Parti’nin arasına kimse girememiştir” diye konuştu.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramdan sonra Konya'yı ziyaret edeceğini belirtti.

Bedelini öderler tartışması

Yeni parti hazırlıkları içerisinde olan, AK Parti’nin kurucu kadrosundan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, birkaç gün önce memleketi Konya’da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni parti kurma girişimlerine yönelik "bedelini öderler" açıklamasına atıfta bulunarak, "Allah boynumuzu, bize 'bedel ödeyecekler' diyenlerin önünde eğdirmesin" demişti.