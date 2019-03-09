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Bakan Kurum’dan CHP’ye sert eleştiri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP’yi eleştirerek, “Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz.

09 Mart 2019 Cumartesi 21:01
Bakan Kurum’dan CHP’ye sert eleştiri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP’yi eleştirerek, “Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Bunların belediyecilik kariyeri de sıfır karneleri de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur ve çukur dönemi olarak tarihe geçmiştir” dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eskişehir’de önce millet bahçesinin yapılacağı proje alanına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Proje alanında incelemelerde bulunan Bakan Kurum’a AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Nabi Avcı ve Emine Nur Günay eşlik etti. Bakan Kurum daha sonra küçük sanayi bölgesine giderek sanayi esnafıyla buluştu. Bir organizasyon salonunda düzenlenen yemekte konuşma yapan Bakan Kurum, CHP’yi sert bir dille eleştirerek, “Karşı tarafımızdaki ‘zillet ittifakı’ diyor ki martın sonunda bahar gelecekmiş. Ben de buradan esnafımıza soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu şehirler ve köyler ne zaman bahar gördü ki bu baharda görsün? Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Bunların belediyecilik kariyeri de sıfır karneleri de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur ve çukur dönemi olarak tarihe geçmiştir. Onlar 1994 yılında bıraktıkları çöpleri, çamurları ve çukurları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kurtarmıştır. Ümraniye’de çöp dağlarının yerlerini parklar almıştır. Haliç’e boğazdan su getirilmiş ve Haliç yeniden kurtarılmıştır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 21:01
  1. doğa

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