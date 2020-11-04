Bakan Kurum'dan arama kurtarma ekiplerine teşekkür:

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremde görev alan arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Bakan Murat Kurum, arama kurtarma ekipleriyle AFAD Arama Kurtarma ve Birlik Müdürlüğünde bir araya geldi.

Bakan Kurum, yaptığı konuşmada, 8 bin kişilik arama kurtarma ekibinin, 107 vatandaşı sağ salim enkaz altından çıkarmayı başardığını söyledi.

Arama kurtarma ekiplerinin çok zor bir görev üstlendiğini dile getiren Bakan Kurum, "Orada çocuklarımızın yeri geldi annesi, yeri geldi babası oldunuz. Yeri geldi kardeşlik yaptınız. Hem bu duygular içerisinde çalıştınız hem de onlara moral motivasyon anlamında çok önemli destekler verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Yaptığımız görev kutsal bir görev. Dışarıda enkaz altında annesini, babasını, evladınız bekleyen umut dolu Türkiye'ye destek oldunuz, onların umutlarınızı yeşerttiniz." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların AFAD koordinasyonunda çok büyük bir özveriyle yürütüldüğünü dile getiren Kurum, depremin 91. saatinde minik Ayda'ya da ulaşıldığını hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Burada AFAD'ımızı, Kızılayımıza, UMKE'mize, İzmir İtfaiyemize, JAK'ımıza, MSYD insani yardım kuruluşumuza, İHH yardım kuruluşumuza, AKUT'umuza, Hayrat Yardım Vakfımıza, Türk Telekom Arama Kurtarma Vakfımıza, Yeryüzü Doktorları Derneğimize, Kastamonu Üniversitesi Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi'mize, ANDA Arama Kurtarma Ekibi'mize, Tire Arama Kurtarma Ekibi'mize, GEA Arama Kurtarma Ekibi'mize, Karayolları Yol Bakım Grubu'muza, STK Afet Platformu'na ve kıymetli Haluk Levent Beyefendi'ye; AHBAP Derneği Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Ekiplere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşekkürlerini ileten Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Biz bu büyük ailemizle 83 milyonluk ailemizle inşallah bu afetleri, bu selleri bir daha yaşamayız ve bu noktada bu ailemiz Türkiye'mizin neresinde olursa olsun, yardıma ihtiyacı olan bir kardeşimiz, vatandaşımız olduğu sürece onun yanında yer alacaktır, bu anlayışla çalışacaktır. Birlik beraberlik ruhu içinde çalışacaktır. Ben bu süreçte verdiğiniz katkılardan ötürü, can pahasına çalışmalarınızdan ötürü başta AFAD başkanımız Mehmet Güllüoğlu olmak üzere tüm arama kurtarma ekiplerimize, yapmış olduğu çalışmalardan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah biz bir daha böyle kaza bela yaşamayız. Buna ilişkin tüm tedbirleri almaya yönelik çalışmaları 81 ilimizde yapıyoruz ama bu noktada hep birlikte bu birlikteliği koruyarak hareket etmek durumundayız. Bunu da burada net bir şekilde gördük."

- "Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz."

Bakan Kurum, müdürlük bahçesindeki konuşmasında da ekiplere teşekkürlerini yineleyerek şunları söyledi:

"Yeri geldi enkaz altındaki yavrularımıza annesi, babası gibi şefkat gösterdiniz, yeri geldi onlara arkadaşlık, yol arkadaşlığı, dostluk yaptınız. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye'ye, dünyaya örnek olacak birlik beraberlik içinde bu çalışmayı yürüttünüz. Sayın Cumhurbaşkanımız adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bakanlarımızla, milletvekillerimizle, Valimizle birlikte Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyonu İsmail Çataklı Bakanımızla yapmak suretiyle sizlere destek olmaya çalıştık."

Arama kurtarmada görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür eden Kurum, "İnşallah Allah böyle bir kaza bela bir daha vermesin ama biliyoruz ki Türkiye'de ne zaman bir afet, sel olsa buradaki arkadaşlarımız cansiparane şekilde yardıma koşuyor ve bundan sonra da koşmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte 81 ilimizde, 83 milyon vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa gidereceğiz." diye konuştu.

- "Bu ekibin ruhu AFAD olarak bize büyük güç veriyor"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da İzmir'de görev alan ancak burada bulunmayan ekiplere teşekkür etti.

İzmir İtfaiyesinin yanı sıra Manisa, Balıkesir, Konya, İstanbul ve başka illerden gelen itfaiyelerin de olduğunu belirten Güllüoğlu, "Çalıştığımız ortam zordu. Ufacık deliklere girmeye çalışıyorsunuz, ellerinizle beton toplamaya çalışıyorsunuz. Bazen fiziki bazen duygusal zorluklar yaşadık. Dört gün gibi kısa sürede enkaz alanlarını toparlamış olduk hep birlikte. Bundan sonra Allah göstermesin ama olursa bu ekibin ruhu AFAD olarak da bize büyük gurur, büyük güç veriyor." dedi.

Öte yandan İzmir depreminde çalışmalarını bitiren arama kurtarma ekipleri kentten ayrılmaya başladı.