Bakan Kurum ve Başkan Altay Manavgat’ta yangın bölgesini ziyaret etti

Başkan Altay, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı’na katılarak, yangınla mücadelede emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlk günden itibaren destek olmaya çaba sarf ettik

Yangının ilk gününden itibaren komşu il olarak hem itfaiye teşkilatı hem de iş makinalarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “Çevre ve Şehircilik Bakanımızla birlikte bazı alanları gezdik. Tüm Antalya halkına, yangından etkilenen herkese geçmiş dileklerimi iletiyorum. Onlara tüm Konyalıların selamlarını ve desteklerini getirdim. Biz, bir ve beraber olduğumuz müddetçe her zorluğun üstesinden geliriz Allah’ın izniyle.” İfadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Konya'ya teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Konya Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ettiklerini belirterek, “İlk andan itibaren hemen desteklerinizi gönderdiniz. Daha sonra ilave desteğe ihtiyacımız oldu, onları da gecikmeksizin gönderdiniz. Biz de sizin şahsınız da Konyalı hemşehrilerime ve ilçe belediyelerimize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Afet Koordinasyon Toplantısı’nda, ilk andan itibaren yangına desteklerini gönderen Konya’ya teşekkür etti. Toplantıya katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm Antalya hakkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Başkan Altay, bölgede incelemelerde bulunarak yangından etkilenen Manavgat halkıyla da bir araya geldi.

Bakan Kurum ve Başkan Altay yangında zarar gören Manavgatlılarla görüştü

Bakan Kurum ile birlikte Manavgat ilçesine bağlı Evrenseki ve Kalemler Mahallelerini ziyaret ederek afet bölgesinde incelemeler gerçekleştiren Başkan Altay, yangından zarar gören vatandaşlarla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Altay, ayrıca Manavgat Konyalılar Derneği’ni de ziyaret ederek, Manavgat’taki Konyalılara da yangınla mücadelede gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti.