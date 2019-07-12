Bakan Kurum: Ülkemiz çok ciddi tehdit altında
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliği açısından ülkemiz çok ciddi tehdit altında." dedi.12 Temmuz 2019 Cuma 10:41
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da yapılan, “Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı” toplantısına katıldı.
Kurum'un konuşmasından satırbaşları;
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsayan plan 15 maddeden oluşuyor.
İlklim değişikliği açısından ülkemiz çok ciddi tehdit altında. İstanbul'da yaşanan dolunun verdiği hasarla 12 bin konut inşa edilebildi. İlklim değişikliği etkilerini ülkemizde azaltmaya çalışıyoruz.
Dünyaya örnek olacak adımları atıyoruz. Denizleri korumak için sıfır atık mavi projemiz var. Denizlerimizi koruyacak kampanya başlattık. Türkiye'deki 5 büyük market verilerine göre 2 milyar 54 milyon olan poşet sevkiyatı yüzde 78 azaldı. Plastik poşet düzenlememize destek veren herkese teşekkür ediyorum.
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