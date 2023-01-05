Bakan Kurum 'tablo umut vermiyor' diyerek hayati uyarıda bulundu!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de son 52 yılın en sıcak Aralık ayının yaşandığını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ocak ayının ortasına doğru ilerlediğimiz bu tarihlerde son yılların en kurak kış ayları ile karşı karşıya kaldık. Yağışların çok az olduğu, soğuğu hissetmediğimiz bir dönemde kuraklık konusunda da alarm zilleri çalmaya başladı.

"Son 52 yılın en sıcak Aralık ayı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji'den gelen son verileri incelediğini belirterek, "Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Yağışlar ciddi oranda azaldı. Bu tablo umut vermiyor." dedi.

Bakan Kurum'dan çağrı: Üzerimize düşeni yapmalıyız

Kaynakların sınırsız olmadığını dile getiren Bakan Kurum, "Bu bilinçle çalışıp adımlarımızı atıyoruz. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız." diye konuştu.