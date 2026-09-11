Bakan Kurum Rize'ye 2002'den bu yana 81 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde, 2002'den bu yana kente 81 milyar liralık yatırım yaptıklarını, bugün de 11 milyar liralık yatırımı kararlılıkla sürdürdüklerini açıkladı. Kurum, "Söz verdik, çalıştık, hamdolsun Rizeli kardeşlerimize mahcup olmadık. Yaptık, şimdi inşallah yenilerini sizlerle birlikte yapacağız" dedi.

Siyasetlerinin pusulasının belli olduğunu vurgulayan Kurum, "İstikametimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir, bu istikametten ayrılmayacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği "Rize, yokuşa bakıp da geri dönmeyenlerin şehridir" sözünü anımsatan Kurum, Rize'nin kendileri için bir şehirden çok daha fazlası olduğunu, kentin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baba ocağı ve sevdası olduğunu dile getirdi.

Sanayi sitesi Çifte Kavak'a taşınıyor

Kurum, Rize'ye yakışır bir meydan yaptıklarını, sahili düzenleyerek kente millet bahçesi kazandırdıklarını anlattı. Kentsel dönüşümde Rize Belediyesi ile hemen hemen her mahallede çalıştıklarını, yeni sosyal konutlar inşa ettiklerini söyledi.

Şehrin içinde kalan sanayi sitesinin Çifte Kavak'a taşınacağını belirten Kurum, temelin aynı gün atılacağını şu sözlerle duyurdu: "Esnafımızla oturduk, istişare ettik, uzlaştık ve bugün temelini atarak en kısa sürede yeni sanayi sitesini Rize'mize kazandıracağız."

Ayder'i göz bebekleri olarak nitelendiren Bakan, yaylanın özünü koruduklarını, ikinci etabı da yaparak güzelliğini yavrularına bırakmak için mücadele ortaya koyacaklarını söyledi.

Kurum, sel ve heyelanlar nedeniyle Rize'de zor günler yaşandığını da anlattı. "Atalarımız, 'Dost kara günde belli olur' derler" diyen Bakan, devletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde tüm imkanlarıyla Rizelilerin yanında olduğunu, selin ardından bayram namazını birlikte kıldıklarını, hasar gören köylerde yaraların hep birlikte sarıldığını aktardı.

"455 bin konutu tamamlamak öyle her babayiğidin harcı değildir"

Kurum, Türkiye'nin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde tarihin en büyük felaketini yaşadığını, bir gecede 11 ilde 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. İki yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutun tamamlandığını anlatan Bakan, "Emek ister, alın teri ister, dertlenmek ister. O bütçeyi 3 bin 500 şantiyede yöneteceksiniz" diye konuştu.

Kendilerine "Enkazın altında kalırlar. Bu işleri yapamazlar, başaramazlar" diyenler olduğunu söyleyen Kurum, "Allah'a hamdolsun 25 yıldır olduğu gibi yine Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları, ekibi başardı" dedi ve bu başarının 86 milyonun başarısı olduğunu vurguladı.

Bilgi ve tecrübelerini 81 ile taşıdıklarını anlatan Kurum, "81 ilde Ev Sahibi Türkiye Projesiyle sosyal konutlarımızı yapıyoruz. Şehirlerimizi kentsel dönüşümle güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Denizleri, gölleri ve toprağı koruduklarını, Emine Erdoğan ile başlattıkları sıfır atık vizyonuyla çocuklara ve kadınlara çok daha güzel bir gelecek sunduklarını sözlerine ekledi.

Kurum, Rize için gece gündüz çalışacaklarını, Karadeniz için ter dökeceklerini ve Türkiye için var güçleriyle mücadele edeceklerini belirterek konuşmasını şöyle tamamladı: "Rize'mize eser bırakacağız, hizmet bırakacağız ama en önemlisi de o gönüllerde silinmez bir iz, hoş bir seda bırakacağız."