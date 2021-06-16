Bakan Kurum, müsilaj temizliğinde gelinen noktayı paylaştı

Yeni Akit Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizini etkisi altına alarak canlı popülasyonunu tehlikeye atan müsilaj (Deniz salyası) ile ilgili mücadelede gelinen noktayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.



Marmara Denizi’ni etkisi altına alarak çevre kirliliğine neden olan ve canlı popülasyonunu tehlikeye atan müsilaj ile etkin mücadele devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile mücadelede gelinen noktayı açıkladı. Kurum yaptığı paylaşımda, “Marmara Denizi'mizde müsilaj temizleme seferberliğimizde, 15 Haziran'da 613,7 m³ ile birlikte toplamda 3288,2 m³ müsilajı düzenli depolama tesislerine taşıdık. Seferberliğimizin sekizinci günündeki temizleme çalışmalarımızı 193 bölgede sürdürdük. İllerimizde 8 günün sonunda; İstanbul 850,2 m³, Kocaeli 174,5 m³, Bursa 131,5 m³, Tekirdağ 136 m³, Balıkesir 338 m³, Çanakkale 271 m³ Yalova 1.387 m³ müsilajı, taşıma ekipmanları ve atık taşıma araçlarıyla bertarafa gönderdik. Marmara Denizi'mizde müsilaj temizleme çalışmalarımızla birlikte denetimlerimizi de yoğun olarak sürdürüyoruz. 15 Haziran itibarıyla toplam 3.219 denetim gerçekleştirerek yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 10 milyon 495 bin TL idari para cezası uyguladık. Bakanlığımıza bağlı ekiplerimizin ve yetkilendirdiğimiz kurumlarımızın yaptığı denetimlerde alınan atık su numunelerini çevre laboratuvarlarımızda 7/24 inceliyoruz. Marmara Denizi'mizi tertemiz, masmavi haline getirmek için hep birlikte çalışıyoruz…” ifadelerini kullandı.