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Gündem Bakan Kurum müjdeyi duyurdu!
Gündem

Bakan Kurum müjdeyi duyurdu!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim uygulanacak kapmanya için açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kampanyanın başlangıç tarihini 21 Ekim olarak duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 05:18:00 -
Bakan Kurum müjdeyi duyurdu!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, yeni indirim kampanyasına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum, TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşların borçalırını ödemeleri halinde yüzde 20 indirim yapılacağını ve 21 Ekim'de başlayacak olan kampanyanın 19 Kasım'a kadar devam edeceğini, indirim kampanyasının ayrıntılarının bugün TOKİ Başkanlığınca açıklanacağını söyeldi.

 

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