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Bakan Kurum kesin konuştu! 'Hepsi yıkılacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da katıldığı bir programda "31 Aralık 2017 tarihinden sonra kaçak olarak yapıldığını tespit ettiğimiz 100’ün üzerinde yapının tamamını yıkacağız." dedi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 15:32
Bakan Kurum kesin konuştu! 'Hepsi yıkılacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi inceleme ve ziyaret amacıyla Tekirdağ’a geldi. Hürriyet'in haberine göre burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, bugün bir gazetenin de gündeme getirdiği Kapadokya'daki kaçak yapılarla ilgili konuştu. Bakan Kurum şunları söyledi:

"Bunların hepsi yıkılacak"

"Nevşehir Kapadokya’da bizim tespit ettiğimiz 100'ün üzerinde kaçak yapı var. Bunlar 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış yapılar. Bu yapılar imar barışına dahil değildir. Bu yapılara ilişkin hem savcılığa suç duyurusunda bulunduk hem de valiliğimizce süreci anbean takip ediyoruz. Bu yapılar imar barışına girmeyecek bunların hepsi de yıkılacak.

31 Aralık 2017 tarihine dikkat çekti

Arkadaşlar imar barışını iyi anlamak lazım. İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış kaçak yapıların devletimizle olan barışı vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi açısından yapılmış bir kanun düzenlemesi. Bu kanun düzenlemesi ile birlikte elektriğini suyunu doğalgazını alamayan vatandaşlar vatandaşların önünü açmak için yapılmış bir düzenleme.

O yüzden bunu iyi anlamak lazım. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış hiçbir yapıyı ilgilendirmiyor ve bunların hepsini tespitini yapıp yakınlarını da gerçekleştireceğiz. İmar barışı geri gelir olarak bakmıyoruz yaklaşık 8 buçuk milyon vatandaşımız yararlandı. İnşallah bu 14-15 milyona gidecek çok ciddi talep var. 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvuru sürecini uzattık. Şu an için 8 buçuk milyon vatandaşımız başvurdu. Beklenti 14 milyon vatandaşımızın bu kanundan yararlanması" dedi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 15:32
  1. Tekirdağ
  2. Nevşehir
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  4. Kaçak yapılar
  5. kaçak yapılar yıkılacak
  6. Bakan kesin konuştu

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