Bakan Kurum: Karabük’e 5 millet bahçesi kazandırıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük’e toplam büyüklüğü 600 bin metrekare olan 5 millet bahçesi kazandıracaklarını belirterek, “Karabük’ün en merkezi yerinde bulunan, hâlihazırda kent meydanı olarak kullanılan, mülkiyeti Hazine’ye ve Kardemir’e ait yaklaşık 70 bin metrekare alanı bir millet bahçesi yapıyoruz. Bu projeyle Karabük’ün kalbini yeniden canlandırıyoruz.” dedi.

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Karabük’e, 3 milyar lirası çevre ve şehircilik alanında olmak üzere,11,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabüklülerin gerek sosyal konut ihtiyacı gerek iş alanlarının artırılması gerekse altyapı yatırımlarıgibi birçok adımlar attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini söyledi.

Bir dizi program çerçevesinde Karabük’e giden Bakan Murat Kurum, Karabük Valiliğinde İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Karabük’ün kentsel dönüşüm anlamında önceliğe sahip olduğunu, bu çerçevede ilde ne kadar riskli yapı varsa bu riskli yapıların dönüşümünü Karabük Belediyesi ile ortak yürüttüklerini bildirdi.

Sosyal konutlar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle alt gelir, orta gelir ve emeklilere yönelik 5 bin 800 konut yaparak vatandaşlara teslim ettiklerini kaydeden Bakan Murat Kurum, Roman vatandaşlar için 194 Roman konutu ve sosyal donatıları da hizmete sunduklarını ifade etti.

2019'daki ziyaretinde Karabük'te 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında yeni konutların da yapılacağı sözünü verdiklerini anımsatan Bakan Kurum, “100 bin sosyal konut kapsamında Belen'de bin 144 konutu tamamladık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında 314 konutu şehrimize kazandırıyoruz ve bu konutlarımızın 96'sını Eflani ilçemizde tamamlayarak hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Diğer projelerimizi Yenice ilçemizde ve İsmet Paşa Mahallesi’nde 2. Etapta 218 konutun yapımına da devam ediyoruz.İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımıza bu konutlarımızı teslim edeceğiz. İl genelinde bin 25 bağımsız bölümü riskli olarak belirledik ve bin 23 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirdik.Bu kapsamda vatandaşlarımıza kira yardımı, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımı gibi birçok desteği verdik, vermeye devam ediyoruz.” dedi.

Karabük ili ve ilçelerinin konut ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla sosyal konut projelerine devam edeceklerinin altını çizen Bakan Kurum, “Bu kapsamda inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı proje çerçevesinde 2022 yılında sosyal konut projemize kaldığı yerden devam edeceğiz. Gerek merkezde gerek Eskipazar'da, Ovacık'ta, Eflani'de, Yortan’dabelediyelerimizin talepleri doğrultusunda yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Pansiyon ve okullar bu yıl sonuna kadar tamamlanacak

Karabük’ün okul ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yatırımlar yaptıklarını ifade eden Murat Kurum, Millî Eğitim Bakanlığıile birlikte okul ihtiyaçlarını giderecek adımları attıklarını, merkezde 20 derslikli 2 okulun ve Yenice’de 100 kişilik pansiyonun yapımına devam ettiklerini, TOKİ Başkanlığıeliyle bu projeleri de yılsonuna kadar tamamlayıp Karabük’ün hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Safranbolu’da ise 13,6 milyon lira yatırım değeriyle 20 derslikli 2 okulun yapımını da yılsonuna kadar tamamlamak üzere çalıştıklarını söyleyen Bakan Kurum, “Eskipazar'da 157 konutumuz ihale aşamasında ve Ovacık ile Eskipazar hükümet konakları yine Devlet Su İşlerimizin binası ve Belen'de de konutlarla ilgili çalışmalarımız devam etmekte.” bilgisini verdi.

“Karabük’e toplam büyüklüğü 600 bin metrekare olan 5 millet bahçesi kazandırıyoruz”

Bir taraftan kentsel dönüşüm ve konut ihtiyaçlarını giderirken diğer taraftan da Karabük’teki yeşil alan miktarını artıracak adımlar attıklarını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Tarihiyle, kültürüyle Karabük'ümüzü temsil edecek, orada vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat vakit geçirmelerine imkân sağlayacak Karabük Meydanı'na ilişkin bir düzenleme yapıyoruz. Buradaki tarihî yapıları gün yüzüne çıkaracak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek adımları atacağız. Bu çerçevede Kardemir mülkiyetindeki yerleri ve belediyenin üzerinde intifa hakkı olduğu alanlara ilişkin tüm hakları Bakanlığımız bünyesindeki Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz, Hazine mülkiyetine alıyor. Ve bu alanın tamamını şehre kazandırıyoruz.” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bugün Karabük için önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Önemli kararları aldığımız, hep beraber istişare ettiğimiz ve şehrin geleceği, gençlerimizin, kadınlarımızın çocuklarımızın geleceği adına çok önemli kararları yapmış olduğumuz toplantı çerçevesinde aldık ve bu kapsamda şehrimize toplam büyüklüğü 600 bin metrekare olan tam 5 tane millet bahçesi kazandırıyoruz. Bunlardan en önemlisi aslında Karabük'ün geleceği adına atacağımız adımdır. Karabük merkezde mülkiyeti Kardemir'e ve Hazine’ye aitalanda yaklaşık 70 bin metrekarelik, şehrin merkezinde, yürüme mesafesinde tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşacağı bir alanımız var. Bu alanı millet bahçesine çeviriyoruz ve inşallah Haziran ayına kadar da projemizi tamamlayacağız. İçinde selatin camimizin, parkların, bahçelerin olduğu, gençlerimizin buralarda vakit geçireceği kütüphanelerin olduğu, şehrimize kimlik katacak bu projemizin inşaatına bu yıl içinde başlayacak ve 2023 yılında tamamlayacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu noktada yaklaşımlarından ve şehre kattığı değerden, verdiği değerden ötürü Kardemir Yönetim Kurulu Başkanımız, Bakan Yardımcımız Alparslan Bey'e Kardemir Yönetim Kuruluna, belediyemize çok teşekkür ediyorum. Tabii Kardemir mülkiyetindeki yerlerin de buradaki Kardemir’imizin gerçekten bu güzide kuruluşumuzun hiçbir zararı olmadan Hazine mülkiyetindeki alanlarla değeri mukabilinde takasını gerçekleştireceğiz. Kardemir’imiz de hiçbir şekilde zarar görmeyecek. Kardemir de kazanacak, Karabük de kazanacak. Karabük adına çok önemli bir adımı da atmış olacağız.”

Bir millet bahçesi de Safranbolu’na

Diğer millet bahçesini “gözbebeğimiz” olarak ifade ettiği Safranbolu’ndayapacaklarını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “Safranbolu Bulak Kanyonu'nda yaklaşık 180 bin metrekare büyüklüğünde, vatandaşlarımızın ve turistlerin uğrak yeri olan alanı, tarihî siluetine uygun ve gerek arkeolojik alanların gerek doğal sit alanlarının ve ağaçlarımızın korunduğu, vatandaşlarımızın o tarihin kültür aksının içinde yürüyebileceği bir millet bahçemizi de Safranbolu’na kazandıracağız. Bunun dışında yine ilçelerimizde de vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda belediyelerimizle yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde yeşil alanlarımızı millet bahçelerimizi kazandırmaya devam ediyoruz. En kısa zamanda bu projelerimizi bitirerek Karabük’ün hizmetine sunmuş olacağız. Tamamlandığında Karabüklü kardeşlerimiz, Cahit Sıtkı Tarancı’nın ‘Memleket isterim. / Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; / Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.’ dediği gibi Karabük’ümüzün bu yeşilliğine, bu doğal güzelliğine daha da güzellik katacak bahçeleri, parkları, meydanları olacak. İnşallah 2023, 2053 ve 2071’in Karabük’ünün adımlarını hep birlikte atıyor olacağız.”

Bakan Murat Kurum, Karabük Belediyesi ziyaretinde Başkan Rafet Vergili ile istişare ettiklerini ve 200 Evler Mahallesi'ndeki çamlığı da 20 milyon liralık yatırımla düzenleyerek bir millet bahçesini daha Karabük’e kazandıracaklarını, böylelikle toplamda 600 bin metrekarelik yeni yeşil alanı Karabüklülere kazandırmış olacaklarını belirtti.

Adliye binası

Bakan Kurum, Karabük’ün 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak adliye binası projesine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“Adliye binamızı da gerek Adalet Bakanımıza gerek Başsavcımızla yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde yaklaşık 20 dönümlük alanda Karabük’ün 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir çalışmayı başlatıyoruz. Bu çerçevede Bakanlığımız ve belediyemiz birlikte ortak bir çalışma yürütecek ve bu çalışma çerçevesinde de şehrin ihtiyaçlarını giderecek en uygun alana taşımak üzere bu çalışmayı da başlatmış olacağız. Projemizin Karabük’e hayırlı olmasını diliyorum.”

Çevre yatırımları

“İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle de gerek şehrimizin atık toplama gerek içmesuyu ve kanalizasyon ihtiyaçları noktasında birçok projeyi yapıyoruz.” diyen Bakan Murat Kurum,bu projeleri şu şekilde sıraladı:

“Bu çerçevede bugüne kadar yatırım değeri 417 milyon lira olan yatırımı şehrimize kazandırdık ve yeni yatırımlara da hız kesmeden devam ediyoruz. 2019’da kayak merkezi Keltepe’ye ilişkin yol talepleri vardı. Valimiz ve İl Özel İdaremizle birlikte bu çalışmayı yaptık ve yeni yollarımızı şehrimizin hizmetine kazandırdık. Şehrimizdeki hava kirliliğini, çevre kirliliğini 7 gün 24 saat izliyoruz.

Karabük’ümüzün marka değeri olan, binlerce vatandaşımıza ekmek kapısı olan ağır sanayimizin gözde kuruluşlarından Kardemir’le ortak bir proje yürütüyoruz. 12 bacamızı çevrimiçi olarak izliyoruz. Yapmış oldukları yatırımdan dolayı, vatandaşımızın Karabüklü kardeşlerimizin sağlığını ilgilendiren tüm projelere ilişkin attıkları kararlı adımlardan ötürü Kardemir yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan bu işi yapıyor bir taraftan da üretime, istihdama, Kardemir’imize katkı sağlıyor. Kardemir’imiz demiryolu ulaşımı, otomotiv sanayi, savunma sanayi gibi çok kritik, ülkemizin geleceği adına çok çok önemli olduğunu düşündüğümüz alanlarda da üretim yapan ve bu noktada da güzide bir kuruluşumuz. Yine Karademir ile atıksuların şarjına ilişkin de yatırımlarımız var.Bu yatırımları da takip ediyor ve gerçekten Yeşil Kalkınma sürecine girdiğimiz dönemde ülkemize, şehrimize yakışır fabrikaları yapacak adımları, çevremizi doğamızı koruyacak adımları atıyoruz.

Şehirdeki diğer fabrikalara ilişkin denetimlerimiz ve faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu anlamda da Karabük'te çevrenin havanın kirlenmesine bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğimizi vatandaşlarımıza yeniden söylemek istiyorum.”

Yöresel pazar, yeni sanayi sitesi ve sokak sağlıklaştırma projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ilçe yatırımlarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“Eskipazar'da, Karabük'e girerken orada yöresel ürünleri pazarlanabileceği bir yer, yöresel ürünler pazarı yapımı için Eskipazar Belediyemize destek olduk ve inşallah inşaatını en kısa zamanda başlatacak.

Yine kentsel dönüşüm projesi kapsamında Eskipazar'daki sanayi dükkânlarını yıkıyor yerine 30 sanayi dükkânlı bir yeni sanayi sitesini kazandırıyoruz. Buna ilişkin de yine çevre yatırımları, yol yatırımları için destek olduk.

Ovacık'ta sokaksağlıklaştırma projesi yapacağız. Yine sosyal konut talebi var, bu talebi de gerçekleştireceğiz. Eflani'de vatandaşlarımızın daha hizmet alabilmesi için temizlik aracı talebi oldu, bunu da karşıladık.İçme suyu depoları için de Eflani Belediyesine yardım etmek suretiyle vatandaşlarımızın daha sağlıklı su almasına imkân sağlayacağız.

Yortan Belediyesi ile çöp toplama aracından konteynere, yol yapımı için desteklere kadar birçok desteği konuştuk. Karabük Belediyemiz ile İller Bankamızın yürüttüğü birçok projemiz var. Bu projeler çerçevesinde yine şehrimize geldiğinde vahşi depolama söz konusuydu. Belediyemiz ihalesini yaptı ve bu ihale çerçevesinde artık çöpten elektrik üreten bir şehrimiz var. Artık düzenli depolamaya sahip bir şehrimiz var. Bu kapsamda yine belediyemizin yatırımlarına İller Bankamızla destek olduk. Bu yıl da yine gerekli finansman desteklerini sağlamak suretiyle yatırımlarımıza devam edeceğiz ve tarihiyle, geçmişiyle, geleceğiyle, sanayisiyle Karabük’ü çok daha yüksek seviyelere taşıyacak ve bu alanda istihdam üreten yatırım üreten şehre ve bölgeye katma değer sağlayan Karabük adına adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.”

Bakan Kurum’dan Kardemir’e ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük Valiliğinde yaptığı basın açıklamasının ardından Kardemir Anonim Şirketi’ne geçti. Şirketin faaliyetlerine ilişkin sunum yapılan Bakan Kurum, Kardemir yönetimi ve işçileriyle bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi.