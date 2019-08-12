0553 313 94 23

Bakan Kurum itfaiye personeliyle bayramlaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da İtfaiye Merkezini ziyaret etti, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı telsiz anonsuyla kentteki itfaiye çalışanlarının bayramını kutladı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:02
Bakan Kurum itfaiye personeliyle bayramlaştı

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da İtfaiye Merkezini ziyaret etti, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı telsiz anonsuyla kentteki itfaiye çalışanlarının bayramını kutladı.

Kurum, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkezinde, personelle bir araya geldi.

İtfaiye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren ve bayramlarını tebrik eden Kurum, burada yaptığı açıklamada, vatandaşlarla ve bayram mesaisi yapan çalışanlarla bayramlaşmak için memleketi Konya'da bulunduğunu söyledi.

- "İtfaiyecilerimiz kendi hayatlarından, ailelerinden, çocuklarından fedakarlık yapıyorlar"

Kurum, itfaiye çalışanlarının büyük özverilerle işlerinin başında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İtfaiyecilerimiz çok önemli bir görev icra ediyorlar ve yeri geldiğinde kendi canlarını dahi tehlikeye atarak ülkemiz için, şehrimiz için, memleketimiz için hizmet ediyorlar. Huzurlarınızda tüm itfaiyeci kardeşlerimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar sayesinde vatandaşlarımız evlerinde güvenli, huzurlu bir şekilde yaşıyorlar. İtfaiyecilerimiz kendi hayatlarından, kendi ailelerinden, kendi çocuklarından fedakarlık yapıyorlar. İnşallah biz bu fedakarlıklarla şehrimizi daha da kalkındıracağız, daha da iyi noktalara getireceğiz. Yaşam kalitesi anlamında, 2023'ün güçlü şehirleri anlamında, Konya'mızı da hak ettiği noktaya en kısa zamanda geçirecek hamleleri hep birlikte yapacağız. İtfaiyeci kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm Konyalı kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara eriştirsin."

Kurum, konuşmasının ardından telsiz anonsuyla şehrin bütün noktalarında görev başında olan itfaiye personeline şöyle seslendi:

"Tüm itfaiye ekipleri, ben Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Şu an Selçuklu'daki Büyükşehir Belediyemize ait İtfaiye Merkezindeyiz ve burada itfaiyeci kardeşlerimizle bir aradayız. Canlarınızı ortaya atarak, vatandaşlarımızın hem canlarını hem de mallarını korumak için mücadele veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun, işlerinizde kolaylıklar versin. Mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyor, işlerinizde başarılar diliyorum."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Bakan Kurum'a itfaiye merkezine ilişkin bilgi verdi.

Konya İtfaiyesi'nin vatandaşların can ve mal güvenliği için çalıştığını, verdikleri teknik desteğin yanı sıra personelin eğitimi konusunda da büyük gayret gösterdiklerini belirten Altay, şöyle konuştu:

"İtfaiye teşkilatımızla Konya'nın geniş coğrafyasında, 108 merkezde 890 arkadaşımızla hizmet yürütüyoruz. İtfaiye teşkilatımız da bu manada yangınlara müdahale etmek için büyük bir ağ ve çok sayıda personelle işlerini yürütüyor. İtfaiye personelimiz tecrübesiyle tüm yangınlara müdahale edebilecek durumda. Ayrıca ülkemize yurt dışından gelen itfaiye teşkilatları için, hem de ülke içerisindeki diğer itfaiye teşkilatları için bir eğitim merkezi konumundayız. Teşkilatımız bu manada çok güçlü. Canla başla gayret eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmasının ardından telsizle itfaiye ekiplerine seslenen Altay, itfaiye çalışanlarının bayramını tebrik etti.

Bakan Kurum'a ziyaretinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:02
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum
  2. Konya itfaiyesi
  3. Kurban Bayramı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizlispor'da Galatasaray mesaisi sürüyor
    1. Denizlispor'da Galatasaray mesaisi..
    2. Almanya’da genç işsizlik 29 yılın en..
    3. Şehit ailesinin evi alevlere teslim..
    4. İmamoğlu'nun "T.C. numarası" davası
    5. Cinayet zanlısı adliyede
    6. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    7. Üsküdar’da denize atlayan vatandaşın..
    8. Tahmazoğlu, bayramı vatandaşlarla..
    9. "193 gün geçmesine rağmen kızıma..
    10. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş..
    11. Polisler parklarda oyun oynayan..
    12. İşçi kıyımı için 'bankamatikçi'..
    13. "Türkiye'nin sorunları çözüldükçe..
    14. Kartal’da ormanlık alanda yangın..
    15. Alaçam Dağları’nda orman yangını..
    16. CHP'ye bayram ziyaretleri
    17. Trafik ekiplerinden sürücülere bayram..
    18. Balkondan düşerek ölüme 3 gözaltı
    19. Bahçeli üstüne basa basa söyledi!..
    20. Marmara Adası’nda orman yangını
    21. Göçmenleri ‘Ankara’ diye Van’a..
    22. Başkan Yıldırım, kurbanını bağışladı
    23. Serbest bırakılan şarkıcı ASAP Rocky:..
    24. Senegal'de Kurban Bayramı kutlanıyor
    25. Balıkesir'de orman yangını
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde..
    27. İYİ Parti'ye bayram ziyaretleri
    28. Müslümanları “hayvan katliamı”..
    29. Kaymakam Şahin’den bayram ziyaretleri
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok..
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'