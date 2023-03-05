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Gündem Bakan Kurum, İslahiye'de geçici barınma alanlarını denetledi
Gündem

Bakan Kurum, İslahiye'de geçici barınma alanlarını denetledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yapımı süren geçici barınma alanlarında incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 20:45:00 -
Bakan Kurum, İslahiye'de geçici barınma alanlarını denetledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı devam eden prefabrik konutlar ve geçici barınma alanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından incelendi. Bakan Kurum’un yaptığı incelemelere Gaziantep Valisi Davut Gül, Bingöl Valisi Kadir Ekici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural eşlik etti.

Bakan Kurum, incelemelerinin ardından Nurdağı ilçesine geçerek burada yapımı devam eden geçici barınma alanları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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