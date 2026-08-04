Bakan Kurum, İlk “Yeşil Ruhsat”ı Başkan Görgel’e Takdim Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği çevreci ve sürdürülebilir şehircilik yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Şehrin yeşil altyapısını güçlendirmek, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla yürütülen çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da takdirle karşılandı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Malik Ejder Mahallesi’nde 40 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen Karbon Yutak Alanı, Türkiye’de sertifikasyona konu olan ilk karbon yutak alanı olarak önemli bir başarıya imza attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “Yeşil Ruhsat” ile tescillenen proje, çevre dostu şehircilik anlayışının en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

İlk Yeşil Ruhsat Kahramanmaraş’a

Bir dizi programa katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu açılış töreninde Karbon Yutak Alanı için hazırlanan Yeşil Ruhsat Belges’ni Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e takdim etti. Böylece Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen Karbon Yutak Alanı, yalnızca Türkiye’de sertifikalandırılan ilk karbon yutak alanı olmakla kalmadı; aynı zamanda Bakan Murat Kurum tarafından takdim edilen ilk Yeşil Ruhsat Belgesi olma özelliğini de kazandı. Bu gelişme, Kahramanmaraş’ın çevreci yatırımlar konusunda ulaştığı seviyeyi ve örnek belediyecilik anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

75 Bin Metrekarelik Dev Yeşil Alan

Malik Ejder Mahallesi’nde oluşturulan Karbon Yutak Alanı, toplam 75 bin metrekarelik geniş bir alanda hayata geçirildi. Projede Kahramanmaraş’ın doğal ekosistemine uygun, yöreye özgü bitki türleri esas alınarak kapsamlı bir peyzaj çalışması gerçekleştirildi. Farklı türlerde binlerce ağaç ve bitkinin yer aldığı alan hem biyolojik çeşitliliğin korunmasına hem de kent ekolojisinin güçlenmesine önemli katkı sağlayacak şekilde tasarlandı. Uzman çalışmalarına göre Karbon Yutak Alanı, 2 bin 370 ton karbondioksit tutulum kapasitesine sahip. Bu özelliğiyle proje, atmosferdeki karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sunarken iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli bir rol üstlenecek.

Sürdürülebilir Şehircilikte Örnek Proje

Büyükşehir Belediyesinin çevre odaklı vizyonunun önemli projelerinden biri olan Karbon Yutak Alanı, yalnızca yeşil alan miktarını artırmakla kalmıyor; karbon depolama kapasitesi, ekolojik yapısı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla da örnek bir yatırım niteliği taşıyor. Bakanlık tarafından verilen Yeşil Ruhsat, projenin ulusal ölçekte çevresel kriterleri başarıyla karşıladığını ortaya koyarken, Kahramanmaraş’ın iklim dostu şehircilik uygulamalarında öncü şehirlerden biri olma yolunda attığı adımları da tescillemiş oldu.