Bakan Kurum 'İlk Evim İlk İftarım'a katıldı
“İlk Evim İlk İftarım” programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "455 bin konut, köy evi ve iş yerini hamdolsun tamamladık" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde “İlk Evim İlk İftarım” programına katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:
"455 bin konut, köy evi ve iş yerini hamdolsun tamamladık"
