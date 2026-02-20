İran'dan nükleer müzakerelerde "sıfır zenginleştirme" resti: Arakçi'den çarpıcı açıklamalar!
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer program konusunda ABD ile yürütülen kritik müzakerelere ilişkin dünya gündemine oturan bir açıklama yaptı. MSNBC’nin "Morning Joe" programına katılan Erakçi, Washington’ın masada İran’dan uranyum zenginleştirmesini tamamen sıfırlamasını talep etmediğini belirterek, nükleer krizde yeni bir dönemeçten geçildiğinin sinyallerini verdi.
Erakçi, MSNBC televizyonundaki Morning Joe programında, İran'ın nükleer programı konusunda ABD ile yürüttükleri müzakerelerdeki duruma ilişkin soruları yanıtladı.
Konuya ilişkin spekülasyonların doğru olmadığını söyleyen Arakçi, ABD'nin kendilerinden uranyum zenginleştirmesini sıfırlama talebinde bulunmadığını belirtti.
"ABD zenginleştirmenin kalıcı olarak askıya alınmasını istemedi, öyle mi?" sorusuna "evet" diye yanıtlayan Arakçi, "Şu anda konuştuğumuz şey, İran'ın nükleer programının, zenginleştirme de dahil olmak üzere, barışçıl olmasını ve sonsuza dek barışçıl kalmasını nasıl sağlayacağımızdır." ifadelerini kullandı.
İran ile ABD arasında İran'ın nükleer programı konusunda dolaylı görüşmeler yürütülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen Gazze Barış Forumu toplantısında, İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini kaydederek, "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." ifadesini kullanmıştı.
