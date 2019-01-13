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Bakan Kurum: Fikir babası Cumhurbaşkanımız, kendisinden tarih bekliyoruz

Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, fikir babalığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığını belirterek, "Açılış, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızdan uygun gördüğü bir tarihi bekliyoruz" dedi.

13 Ocak 2019 Pazar 17:07
Bakan Kurum: Fikir babası Cumhurbaşkanımız, kendisinden tarih bekliyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

"Cumhurbaşkanımız fikir babası"

İncelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kurum, camilerin sosyal hayatın merkezinde, insanların buluştuğu mekanlar olduğunu belirtti.

Kurum, "Mimar Sinan'ın payitahta vurduğu mühürlerden sonra bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın fikir babalığı yaptığı Çamlıca Tepesi'nde 50 bin kişinin namaz kılabileceği Çamlıca Camisi de bugün bizim dönemimizde de mühür olabilecek. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'nı selamlayan Çamlıca Camisi'ni gezdik." diye konuştu.

7 gün 24 saat hizmet verecek

Projenin hamisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Kurum, projeyi İstanbul'a kazandırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kurum, "Baktığınız zaman cami içinde sadece ibadet değil, ibadetin dışında konferans salonları, kültür aktivitelerinin yapılacağı mekanlar, müzeler, kütüphaneler yer alıyor. Kütüphanelerin içinde çocuklarımızın eğitim alabileceği, burada hoş vakit geçirebilecekleri, öğrenebilecekleri mekanlar yer alıyor. Bin 50 kişinin aynı anda dinleyebileceği konferans salonumuz var ve gerçekten 7 gün 24 saat bu bölgeye, İstanbul'umuza hizmet verecek bu cami de bu dönemin bir mührü olarak, inşallah ecdadın bize bıraktığı eserlerin bir benzeri olarak gelecek nesillere aktarılacaktır." ifadesini kullandı.

Her türlü sosyal faaliyet yapılabilecek

Çamlıca Camisi'nin etrafında da büyük bir çevre düzenlemesi yapıldığını hatırlatan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi ile bu çerçevede projeler yürüttüklerini anlattı.

Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin caminin etrafında Çamlıca Tepesi çevre düzenlemesi, antenlerin nakli ve Libadiye Kavşağı'ndan Çamlıca'ya direkt ulaşımı sağlayacak tünel projesini yürüttüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu sayede hem Çamlıca Camisi'nin hem Üsküdar'ın ham de Libadiye çevresindeki trafik yoğunluğunu azaltacak ve bu bölgeye direkt ulaşımı sağlayacak tünel projemiz de son aşamaya geldi. Cami etrafında millet bahçeleri, millet kıraathanelerinin olduğu çok güzel yaşam alanları var. Bu yaşam alanlarında da cemaatimiz, halkımız namaz vakitlerinin dışında da her türlü sosyal faaliyeti yapabilecekler."

"Ecdadın bize bıraktığı eserlerin bir benzeri olacak"

Kurum, Üsküdar Belediyesi ile Kirazlıtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini hatırlatarak, şunları anlattı:

"180 dönüm alan üzerinde kentsel yenileme projesi yapıyoruz. Dolayısıyla caminin etrafında bizim kültürümüze uygun yaşam alanlarını yürütmek suretiyle de bu kentsel dönüşüm projesini başlattık. İnşallah nisan ayı itibarıyla burada temel atarak cami ve cami etrafındaki yaşam alanlarının da seviyesinin yükseltilmesi suretiyle bu dönüşüm projesini de gerçekleştirmiş olacağız. Bu sayede Çamlıca, Üsküdarımız gerçekten örnek bir şehircilik anlayışı taşıyacak ve gelecek nesillere bırakacağımız, ecdadın bize bıraktığı eserlerin bir benzeri olacak, bizim tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtacak bu projeleri de İstanbul'umuza kazandırmış olacağız."

Bakan Kurum, bir gazetecinin caminin açılış tarihini sorması üzerine de, "2013 yılında başladı camimiz. 2013 yılından 2019 ocak ayına geldiğimizde çok kısa sürede tamamlandı. Açılış, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızdan uygun gördüğü bir tarihi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, daha sonra kentsel dönüşüm alanı olan Kirazlıtepe Mahallesi'nde inceleme yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 17:07
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Çamlıca Camisi
  3. Mimar Sinan
  4. Çamlıca Tepesi
  5. Anadolu Yakası
  6. Avrupa Yakası
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  9. Üsküdar Belediyesi
  10. Libadiye Kavşağı
  11. Çamlıca
  12. Kirazlıtepe Mahallesi

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