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Gündem Bakan Kurum duyurdu: 1 yılda tamamlanacak
Gündem

Bakan Kurum duyurdu: 1 yılda tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de depremde yıkılan veya ağır hasar alan binaların yerine yapılacak binaların 1 yılda tamamlanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 18:25:00 -
Bakan Kurum duyurdu: 1 yılda tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden en çok etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde ağır hasarlı veya yıkılmış durumdaki Hayati Bey ve Barış apartmanları ile Cumhuriyet Sitesi'ndeki çalışmaları takip etti.

Depremzedeleri dinleyen ve onların sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, ayrıca binalardan alınan kart örneklerini de inceledi.

Kurum, Manavkuyu Mahallesi 1593/1 Sokak'ta evleri ağır hasar gören vatandaşlarla da sohbet etti.

Bakan Kurum, kendisine yöneltilen sorular üzerine, "Yıkılan, ağır hasarlı binalar için yerinde ve belirlediğimiz konut rezerv alanında binalar yapacağız. Yapımı kısa sürede başlayacak. Binalar 1 yılda tamamlanacak.Yerinde yapılacak binalarda 2+1 şeklinde olacak konutlar. Her hak sahibine yerinde bir konut vermek için çalışıyoruz. 'Ben 3+1 istiyorum' diyen varsa rezerv alanındaki binalardan konut sahibi olabilecek." dedi.

Cumhuriyet Sitesi'ndeki yıkım çalışmalarını takip eden Bakan Kurum, yanına 2 yaşındaki bebeğiyle gelen Mercan Aksu ile görüştü.

Kurum, Mercan Aksu'nun Adalet Mahallesi'ndeki Tuna Sitesi'nde yaşadığını, evlerine "orta hasarlı" raporu verildiğini, fakat tekrar değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğünü dile getirmesi üzerine binanın tekrar incelenmesi talimatını verdi. Bakan Kurum, inceleme programı kapsamında Bayraklı'da konteyner kent alanında da incelemeler yaptı.

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