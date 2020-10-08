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Yerel Bakan Kurum: Deprem riski altında olan konutlar...
Yerel

Bakan Kurum: Deprem riski altında olan konutlar...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'deki yeni inşaat çalışmalarına ilişkin, "Teslim edeceğimiz konutlar Esenler'imizin içinde inşallah deprem riski altında olan konutların değişimi için kullanılacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:28:00 - 2020-10-08 13:37:52
Bakan Kurum: Deprem riski altında olan konutlar...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler ve Ümraniye'de temel atma törenlerine katıldı. Törende Kurum, yapılan inşaatlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 2002 senesinden bu yana kalkınmasında büyük önem taşıyan inşaat sektörüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Murat Kurum, Esenler ve Ümraniye’de yapılacak inşaatların da faaliyet alanı ve hizmet vereceği sektöre ilişkin bilgiler verdi.

Murat Kurum’un açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

- Toplam 3 bin 637 konut ve 78 ticari ünitenin inşaatına başlamış olduk.

- Teslim edeceğimiz konutlar Esenler'imizin içinde inşallah deprem riski altında olan konutların değişimi için kullanılacak.

- İçinde bulunduğumuz bu proje alanında İstanbul'umuzun en büyük millet bahçesini yapıyoruz.

- Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın geleceği hoşça vakit geçireceği bir alan olacak.

- Dünyadaki yüksek teknolojinin kullanıldığı sistemler projede kullanılacak.

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