Bakan Kurum, Çatalca Millet Bahçesi temel atma törenine katıldı:

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 77 ilde toplam büyüklüğü 50 milyon metrekareyi bulan 270 millet bahçesi yapıldığını belirterek, "22 ilimizde 6 milyon metrekare büyüklüğünde 35 millet bahçemizi milletimizin hizmetine sunduk. Çalışmalarını sürdürdüğümüz 235 millet bahçemizi de en kısa sürede sizlerin hizmetine sunacağız. Millet bahçelerimiz, yeşil ağlarla öreceğimiz, 2023 Türkiye'si için atılmış en önemli adımlardan biridir." dedi.



Kurum, Çatalca Millet Bahçesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'u ihya edecek projelerin, çalışmaların adımlarını millet ile birlikte el ele vererek, heyecanla atmaya devam ettiklerini söyledi.



Dün vatandaşlarla birlikte Büyük İstanbul Dönüşümü için "Bismillah" dediklerini belirten Kurum, "Esenler'de dünyanın sıfırdan kurulan ilk akıllı şehrinin yeni temellerini attık. Ardından, Ümraniye'de yapacağımız 350 araçlık akıllı otoparkın ilk harcını kardık, besmele çekerek döktük. Yine bu sabah, tıpkı Esenler'deki gibi Büyük İstanbul Dönüşümünün önemli bir parçası olan Gaziosmanpaşa'da 1.739 yeni yuvamızın temellerini attık." diye konuştu.



Kurum, İstanbul için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:



"Şehrimize, bu şehrin güzel insanlarına hizmet ediyoruz. Biz, bu şehre hizmet etmeyi, bu şehri inşa etmeyi, imar etmeyi, ihya etmeyi sadece ülkemize değil, tüm insanlığa yapılmış bir hizmet olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te, İstanbul'da başlattığı eser siyasetine her gün bir yenisini ekleyerek eser üretmeye devam ediyoruz. 2018 yılında, Cumhurbaşkanımız 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi yapma müjdesini verdi. Bugün 77 ilimizde toplam büyüklüğü 50 milyon metrekareyi bulan 270 millet bahçesi yapıyoruz. 22 ilimizde 6 milyon metrekare büyüklüğünde 35 millet bahçemizi milletimizin hizmetine sunduk. Çalışmalarını sürdürdüğümüz 235 millet bahçemizi de en kısa sürede sizlerin hizmetine sunacağız. Millet bahçelerimiz, yeşil ağlarla öreceğimiz, 2023 Türkiye'si için atılmış en önemli adımlardan biridir."



- "Yeni millet bahçelerimizle ecdadımızın bu şehircilik geleneğini de yaşatıyoruz"



Şehirlere millet bahçelerinin yanında 3 bin kilometre bisiklet, 3 bin kilometrelik yeşil yürüyüş yolu yapıldığını dile getiren Kurum, Türkiye'de kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm doğal alanları ve millet bahçelerini birbirine bağlayacak olan ekolojik koridorları da eş zamanlı olarak yaptıklarını ifade etti.



Kurum, bugün tüm dünyanın özellikle Kovid-19 sonrası yeni dünya düzenine hazırlandığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunun için daha çok şehir parkı üretiyor, daha çok peyzaj ve yeşil doku üretiyor. Çünkü bugün insanlar; şehir merkezlerinde yeşil alana her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Bizim şehircilik geleneğimizin en büyük özelliği bahçelerdir. Selçuklu'dan Osmanlı'dan bu yana, hem ekolojik koridorlar yapmışız, hem de millet bahçeleri üretmişiz. İşte biz, yeni millet bahçelerimizle ecdadımızın bu şehircilik geleneğini de yaşatıyoruz. Söz vermek, borçlanmaktır. Çatalca'mıza bir önceki ziyaretimizde, Çatalcalı kardeşlerimize yakışır bir millet bahçesi sözümüzü vermiştik. Şimdi o sözümüzü yerine getirmenin, borcumuzu ödemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul'umuza, Çatalca'mıza TOKİ'miz eliyle bir millet bahçesi kazandırıyoruz."



- " İstanbul’un hemen hemen tüm ilçelerinde tam 34 millet bahçesi yapıyoruz"



Çatalca'nın tarım alanları ve ormanlarıyla yemyeşil bir ilçe olduğunu dile getiren Kurum, millet bahçeleriyle ilçenin yeşiline yeşil katıldığını anlattı.



Kurum, 18 yıldır AK Parti Hükümetleri olarak yapabilecekleri kadar söz verdiklerini ancak her zaman söz verdiklerinden daha fazlasını yaptıklarını belirterek, "Millete 1 kilometre söz verip, 1 metre iş yapamayanlardan olmadık, olmuyoruz, olmayacağız. Bugün, sadece Çatalca'da değil, İstanbul'un hemen hemen tüm ilçelerinde tam 34 millet bahçesi yapıyoruz. Millet bahçelerimizden 9'unun açılışını yaptık, İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Çatalca'daki bu millet bahçemizi 46 bin metrekarelik bu büyük alanda projelendirdik. Çatalca'da en güzel örneklerinden birini yapacağımız millet bahçeleri bizim çevreciliğimizin en önemli numunesidir, göstergesidir." ifadelerini kullandı.



Millet bahçelerinde çocukları için modern oyun parkları da yapıldığını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:



"Tabi ülkemizde 3 milyon engelli yavrumuz var. Onları da unutmuyoruz. Parklarımızda bu yavrularımızın engellerini kaldırıyor, rahatlıkla oynayabilecekleri oyuncaklar koyuyoruz. Yine bahçelerimizde şehir içi ulaşımına entegre, turizme ve uluslararası spor organizasyonlarına hizmet verecek bisiklet yolları, bisiklet parkurları, park istasyonları yapıyoruz. Bisiklet sürerken oldu ya bisikletiniz bozuldu. Hemen park istasyonuna gidiyorsunuz, oraya koyduğumuz tamir aletleriyle bisikletinizi çabucak tamir ediyorsunuz ve durmak yok, yola devam diyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Millet bahçelerimize atalarımızın bostan ve gülistan dediği koku, renk, su bahçeleri yapıyoruz. Bugün Bursa'ya ve İzmir'e gidenler bilirler. Atalarımız yaralı göçmen kuşlar için, dünyanın ilk leylek hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan'ı kurmuşlar. Bu ataların torunları olan bizlere, sokak hayvanlarını unutmak yakışır mı? Elbette yakışmaz. Sokak hayvanlarımız, sevimli dostlarımız için bakım alanları ve barınaklar, kuş evleri yapıyoruz. Bahçelerimizin uygun yerlerine su ve mama kapları koyuyoruz."



Kurum, gençler için de futbol, basketbol, voleybol, tenis, binicilik ve okçuluk gibi spor alanları yaptıklarını anlatarak, "Camiler, seyir terasları, sinema, tiyatro, konser alanları, piknik alanları, çay bahçeleri, kapalı ve açık otopark alanları yapıyoruz. Vatandaşımızın okuyacağı, araştıracağı ve dinleneceği, 7/24 açık millet kıraathaneleri inşa ediyoruz. İnşallah bu hizmetlerimizin önemli bir kısmını, Çatalca'daki millet bahçemizde de yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Hasan Turan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'le birlikte butona basarak, projenin temelini attı.