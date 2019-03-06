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Bakan Kurum: “Bu şehirler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu dönem görsün”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP’nin “Martın sonu bahar” seçim sloganını eleştirerek, “Bu ülke, bu şehirler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu dönem görsün” dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 19:31
Bakan Kurum: “Bu şehirler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu dönem görsün”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP’nin “Martın sonu bahar” seçim sloganını eleştirerek, “Bu ülke, bu şehirler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu dönem görsün” dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’deki programına Kemalpaşa ilçesi ziyaretiyle devam etti. Kemalpaşa’da vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, Türkiye’nin önünün kesilmek istendiğini söyleyerek, “Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini hazmedemiyorlar. Kara tablo çizerek halkımızı umutsuzluğa itmek istiyorlar. Piyasalarda panik havası oluşturmaya çalışıyorlar. Biz Gezi Parkı olayları ile başlayan süreçte en son darbe girişimine kadar bu millet liderimizin arkasında durdu. Sizler bize inandınız sürece bizler yol yürümeye devam edeceğiz. İşte görüyoruz ki ülkemizde tüm meydanlarımız milletimizin sevgisi ile dolup taşıyor. Cumhur İttifakı kağıt ve kalemle oluşturulmadı. İçinde ülke sevdası, karşılıklı saygı var. Devletin ve milletin bekası var” diye konuştu.


CHP’nin seçim sloganına da atıfta bulunan Bakan Kurum, “CHP’nin sloganı ‘Martın sonu bahar.’ Ben de buradan soruyorum. Bu ülke, bu şehirler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu dönem görsün. Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz, sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, kalbinizi de biliyoruz. İkisi de sıfır. Sizin döneminiz, çöp, çamur, çukur dönemi olarak tarihe geçti. 31 Mart’ta çöp, çamur, çukur siyaseti güdenler kaybedecek” dedi.



“Belediyelere genelge gönderdik”


Bakan Kurum, “İzmir ne yazık ki hak ettiği değeri göremedi” diyerek şöyle devam etti:


“31 Mart seçimlerinde bu değerini görecek. İzmir için gece gündüz çalışmaya hazırız. Yeter ki sizin derdinizle dertlenen belediye başkanları olsun. İşte Kemalpaşa’da var. Belediyelere genelge gönderdik. Belediyeler 7 gün 24 saat çalışacak. Belediyede gece gündüz hizmet edecek birini bulacaksınız ve talepleriniz anında karşılanacak.”


Kurum, Kemalpaşa’da yapılan millet bahçesinin, Binali Yıldırım’ın adı ile açılacağını ve vatandaşlara hizmet vereceğini kaydetti.



“Eğer biz 10 katını yapmadıysak adaylıktan çekileceğim”


Kemalpaşa’nın mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Arif Uğur ise yaptığı konuşmada, CHP’nin belediye başkan adayı Rıdvan Karakayalı’ya çağrıda bulunarak, “Rıdvan Karakayalı’ya meydan okuyorum. 5 yılda yaptıklarını getirsin. Biz de getirelim. Eğer biz 10 katını yapmadıysak adaylıktan çekileceğim” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 19:31
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