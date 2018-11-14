Bakan Kurum belediye başkanlarına seslendi: Asla müsaade etmeyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bugün için 5-5,5 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. 2025'te 7,5 milyon yapıya ulaşıyor. Bizim bunları bir an önce dönüştürmemiz şart. Kentsel dönüşümde stratejimiz şu, kesinlikle imar artışı olmayacak, imar artışı olacaksa eğer yüzde 20-25’i geçmeyecek. Ülkemizin şehirlerinin önümüzdeki 50 yılını planlamak istiyoruz." dedi.

"Yüksek bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz''

Kentsel dönüşümü yapacak firmanın teknik ve mali yeterliliğinin olması gerektiğini vurgulayan Kurum, "Belediye başkanlarımıza şunu söylüyoruz, yüksek katlı bina kesinlikle istemiyoruz. Bunun takipçisiyiz ve bu noktada yüksek bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Plastik poşetlerden 0,25 kuruş alınacak

Sıfır atıkla ilgili önemli bir düzenleme yapıyoruz, buna teşvik getiriyoruz, depozito uygulaması getiriyoruz" diyen Bakan Kurum "Şu anda kişi başı plastik poşet kullanımı 440 adet… Hedefimiz plastik poşet kullanımını azaltmak. Hedefimiz 2019’da 90’a 2025’te ise 40 adede düşürmek" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum 18 ilde 33 Millet Bahçesi yapıldığını belirterek, Cumartesi günü 5 Millet Bahçesi'nin yapılacağını açıkladı. Bakan Kurum açıklamasının devamında şunları kaydetti: Cumartesi günü 5 millet bahçesi açılışını yapacağız. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcıçayırı Zeytinburnu ve Ataköy Baruthane Millet Bahçeleri açılışı yapılacak."

"2050'de denizlerde plastik atık miktarı balıkları geçecek''

*2050'de denizlerde plastik atık miktarının balıkları geçecek

"Sıfır atıkla ilgili önemli bir düzenleme yapıyoruz''

*Sıfır atıkla ilgili önemli bir düzenleme yapıyoruz, buna teşvik getiriyoruz, depozito uygulaması getiriyoruz

"Türkiye'de bir kişi ortalama 440 plastik poşet kullanmakta''

*Türkiye’de bir kişi yılda ortalama 440 plastik poşet kullanmakta. Poşetleri ücretli hale getirerek kişi başı kullanımı 2019'da 440 adetten 90'a, 2025 yılında ise 40'a düşürmeyi hedefliyoruz. Böylelikle yüzde 90 tasarruf sağlamış olacağız.

"Hedefimiz 81 ilde en az 1 millet bahçesi yapmak''

*Sadece İstanbul'da yapılan millet bahçeleriyle kişi başı yeşil alan miktarını yüzde 10 artırıyoruz"

"Ankara'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttıracağız''

Ankara'da yapılan millet bahçeleriyle kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüzde 7-8 artacak.

Cezalar 5 kat artıyor

*Deniz kirliliğine neden olan firmalara, gemilere de cezai işlemin miktarını 5 kat artırıyoruz. Kimse bizim denizlerimizi kirletmesin.

Bakan Kurum 18 ilde 33 Millet Bahçesi yapıldığını belirterek, Cumartesi günü 5 Millet Bahçesi'nin yapılacağını açıkladı. Bakan Kurum açıklamasının devamında şunları kaydetti: Cumartesi günü 5 millet bahçesi açılışını yapacağız. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcıçayırı (Zeytinburnu) ve Ataköy Baruthane Millet Bahçeleri açılışı yapılacak.

*Kapadokya'da 100 kaçak yapı tespit ettik. Yıkım işlemi süreci başlattık, ilgililer ile ilgili suç duyurusunda bulunduk.