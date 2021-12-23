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Siyaset Bakan Kurum Avcılar için müjdeyi böyle verdi! 'İmar sorununu çözüme kavuşturduk'
Siyaset

Bakan Kurum Avcılar için müjdeyi böyle verdi! 'İmar sorununu çözüme kavuşturduk'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Avcılar ilçesi için müjde vererek, "Devam eden imar sorununu çözüme kavuşturduk." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 01:23:00 - 2021-12-23 03:12:38
Bakan Kurum Avcılar için müjdeyi böyle verdi! 'İmar sorununu çözüme kavuşturduk'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Avcılar ilçesinin Tahtakale Mahallesi'ndeki imar sorununun çözüme kavuşturulduğunu müjdeledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, ilçe sakinlerine verdikleri sözü hatırlatarak, şunları söyledi:

"İstanbul Avcılar ilçemizin Tahtakale Mahallesi'nde, hemşehrilerimize söz verdiğimiz üzere mahallemizin imar planlarını onaylayarak vatandaşlarımızın devam eden imar sorununu çözüme kavuşturduk. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."

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