Bakan Kurum AK Parti Meram 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu:

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bize durmak da dinlenmek de haramdır' diyeceğiz. Ak kadrolar olarak hep birlikte gece-gündüz demeden çalışacağız. Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız. Türkiye'yi siyasetiyle, ordusuyla, ekonomisiyle küresel güç yapacağız." dedi.

Kurum, Harmancık Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen AK Parti Meram 7. Olağan İlçe Kongresi'nde, ilçe teşkilatının 19 yıldır ilk günkü heyecanını, aşkını ve azmini taşıdığını söyledi.

Meramlıların yeni eserler üreterek şanlı tarihten aldığı emaneti koruduğunu dile getiren Kurum, son yerel seçimlerde AK Parti'nin Meram'da rekor seviyede yüzde 71,5 oy aldığını anımsattı.

Kurum, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da önemli eserlerin açılışını gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Konya büyük bir aşkla bağlı olduğu lideriyle, Cumhurbaşkanımızla kucaklaştı. Liderimiz, Konya'ya yine müjdelerle geldi, muştularla geldi, hayırlarla geldi. Konya Şehir Hastanemizi, yeni sosyal konutlarımızı, yeni lojistik merkezimizi, yüksek hızlı tren garı alt geçidimizle beraber yol, köprü, kavşak yatırımlarımızı, Konya'ya 2023 yolunda ihtiyacı olan ne varsa sundu, açılışlarını yaptı. Allah kendilerinden razı olsun. Allah zatı devletlerini başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

- "Geleneklerimizi yaşattık, bu ülkenin kültürel dokusunu koruduk"

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'de yüzlerin gülmeye başladığını ve gelecek kaygısının yerini umuda bıraktığını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimize hep sadık kaldık. Geleneklerimizi yaşattık, bu ülkenin kültürel dokusunu koruduk. Mazimizi okuduk, ders aldık, gelecek denilen o büyük denize, mazimizden yola çıkarak yelken açtık. Vesayetin yerini siyasete, ayrımcılığın yerini birliğe, küçük zümreciliğin yerini kuşatıcılığa biz teslim ettik. Bizim için hiçbir zaman 'onlar veya diğerleri' olmadı. Hep, '83 milyon büyük ailemiz' dedik.

Bu cefakar, vefakar milleti nesne olarak görenlerden, oy deposu olarak görenlerden olmadık. Milletle yürüdük, yine milletimizle yürümeye devam ediyoruz."

Kurum, karşılaştıkları her zorluğa rağmen mazlumların yanında olduklarının altını çizerek, mazlumların hep umudu olduklarını aktardı.

Daha güçlü bir Türkiye için şehirlerin de daha güçlü olması gerektiğine işaret eden Kurum, Konya'nın, ülkenin güçlü şehirlerinin başında geldiğini dile getirdi.

- "Konya'da 6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz"

Kurum, 81 ilde çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ecdadın emaneti, tarih ve kültür başkenti Konya'mızı ihya etmek için de tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz. Bu aziz şehre ve vefalı, güzel insanlarına hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir taraftan ikisi Meram'da olmak üzere 12 millet bahçesi yapıyor diğer taraftan Meram'daki millet bahçemize komşu olacak camimizi de 2023 yılına yetiştirmek için canla başla çalışıyoruz. Bir yandan dar gelirli kardeşlerimiz için 657'si Meram'da olmak üzere 6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz. Bir yandan da Gödene'de 804 konutluk projemizi tamamlıyoruz. Tüm bunların yanında Alaaddin Bulvarı'nda yürüttüğümüz projeyle kentin tarihi dokusunu koruyoruz. Durmuyor, Sahibata Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için inşa çalışmalarımızı heyecanla sürdürüyoruz."

- "Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız"

Konya'nın davaya sadakatin ve vefanın beldesi olduğunu kaydeden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konya, dünya mazlumlarının sesi başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik durmaya devam edecektir. Yolumuz uzun, yükümüz ağır. 'Bize durmak da dinlenmek de haramdır' diyeceğiz. Ak kadrolar olarak hep birlikte gece-gündüz demeden çalışacağız. Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız. Türkiye'yi siyasetiyle, ordusuyla, ekonomisiyle küresel güç yapacağız. Meram'ın, Karatay'ın Selçuklu'nun, 31 ilçemizin belde ve köylerine varana kadar bütün bir Konya'nın hizmetkarı olacağız."

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri, İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan ile partililer katıldı.