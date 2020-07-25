Bakan Kurum açıkladı: Jeotermal tesislerine cihaz zorunluluğu geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2020 yılı sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine hava kirliliğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takma zorunluluğu getirileceğini açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, jeotermal tesislerdeki hava kirliliğine yönelik açıklama dabulundu. Kurum, "Hava kirliliği yönetmeliğindeki değişiklikle artık tüm jeotermal tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz, internet ortamında Bakanlığımız bu verilere anlık ulaşabilecek. Yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine hava kirliliğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takma zorunluluğu getiriyoruz." ifadelerini kullandı.