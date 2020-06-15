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Gündem

Bakan Kurum açıkladı: Bingöl'de hasar tespit çalışmaları başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası 180 kişilik 90 ayrı ekiple hasar tespit çalışmalarına fiilen başlanıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 05:03:00 -
Bakan Kurum açıkladı: Bingöl'de hasar tespit çalışmaları başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de depremden etkilenen köyleri ziyaret ettiğini belirtti.

Hiçbir mağduriyet yaşanmaması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Yaraları hep birlikte saracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesindeki 180 kişilik 90 ayrı ekibimizle Bingöl'de hasar tespit çalışmalarımızı fiilen başlattık. Hasar tespit araçlarımız, mobil laboratuvarımız ve karavanlarımız çalışmalara katılmak üzere bölgeye yönlendirildi."

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