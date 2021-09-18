Bakan Kurum: 18 yıl ödeme yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayıp 10 gün süren yangınla ilgili Manavgat Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yangından zarar gören yerlerdeki evlerin ihyasına başladık. Yangından zarar gören eşyalara ilişkin 50 bin lira yatırıldı. Telef olan hayvanlar için Tarım ve Orman Bakanlığı paraları yatırdı. Araç, gereç, traktörler için de ilgili bakanlık nezdinde ve Cumhurbaşkanımızın takibiyle ödemeleri tamamlandı. Tüm hasar tespitlerini yaptık. Belediyelerimizle birlikte hasarları gidermek için vatandaşlarımızın yanında olduk.

Köylerimizdeki içme suyu problemlerinin kesin olarak çözüme kavuşturulması, Yangın halinde yangın söndürme sisteminin içinde olduğu projelerimizi hazırladık. 50 milyon lira finans desteği sağladık. İhaleler yapıldı, inşaat süreçlerini vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yapacağız. Alanya'da da grup içme suyu ve arıtma tesisi için finans desteği sağladık. Bu çerçevede ihalelerimiz yapılacak. 21 mahallemizin içme suyu sorunu ortadan kalkmış olacak.

Tüm mahalle ve köylerde evlere gittik. Zarar gören tüm vatandaşlarımızla görüştük. Başımızın tacı olan çiftçilerimizin mağduriyetini önlemek için hızlı şekilde çalışmalarımızı 7 gün 24 saat sürdürüyoruz. Bazıları varsın rahatsız olsunlar. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yöresel mimariye uygun örnek tasarımlar yaptık.

1100 konut ve 600 ahırın ihalesi gerçekleşti. 1 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. 2 yıl geri ödemesiz 18 yıl ödeme yapılacak. Vatandaşların ödeyebileceği şartlarda, onların talepleri doğrultusunda, uzun vadede inşallah ödemelerine imkan sağlayacak çalışmaları yapıyor olacağız.

Yangın nedeniyle doğada ve ormanda karınca, kaplumbağaları, canlarımızı kaybettik. Bunları geri getiremeyeceğimizi biliyoruz ama ekolojik dönüşüm çalışmalarını da başlattık. Ormanlarımıza doğal halleriyle kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Ağaçlandırma ve ekolojik dönüşümü başlatacak çalışmaları da yürütüyoruz. Bölgeyi yeniden eski hayatına getirecek bir çalışma, anlayış içinde sürecimizi yürütüyoruz.

Deniz kirliliğini önemsiyoruz, birçok tedbirimizi aldık, deniz ve kıyı kirliliği söz konusu değildir.