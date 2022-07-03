Bakan Koca'yı isyan ettiren olay
Ankara'da, acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekibi, dakikalarca düğün konvoyunun yol vermemesine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sert çıktı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara’daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı!" ifadelerini kullandı.