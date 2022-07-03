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Sağlık Bakan Koca'yı isyan ettiren olay
Sağlık

Bakan Koca'yı isyan ettiren olay

Ankara'da, acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekibi, dakikalarca düğün konvoyunun yol vermemesine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 20:27:00 -

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara’daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı!" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

hasan

avrupa da arabalar ambulans gelirken saga sola cekiyor

Ahmet

Bu cehaletle bu eğitimsizlikle olacağı buydu ve oldu. Müslüman bir ülkeye bu cehalet yakışmıyor. Dinimizin ilk emri oku ama insanlarımız cehaletten kırılıyor. Bu hale nasıl geldik. Durum içler acısı.
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