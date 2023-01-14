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Gündem Bakan Koca’yı da çileden çıkarttı! Ambulansa yol vermedi, yola beton döktü
Gündem

Bakan Koca’yı da çileden çıkarttı! Ambulansa yol vermedi, yola beton döktü

İstanbul Bağcılar’da beton mikseri sürücüsü ambulansa yol vermedi, yola beton döktü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından sürücüye tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 11:42:00 -

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen ekipler sürücüyü tespit etti. Sürücüye toplamda 21 bin 268 TL idari para cezası uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya Twitter hesabından sürücüyü ifşa etti.

Bakan Koca, “06 DGG 82 plakalı beton mikserinin sürücüsü, bugün Bağcılar’da, seyir halindeki ambulansa yol vermek yerine, yola beton harcı döktü. O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi.” sözleri ile tepkisini dile getirdi.

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Yorumlar

Mustafa

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