Bakan Koca'dan yalancılara şamar! 'Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’yle ilgili bazı iddialar öne sürmüş ve bu iddialar muhalif medya tarafından servis edilmişti.

Yalana doymadılar!

CHP'li Adıgüzel, "Pandemide artan hasta yükünü karşılamak için dünyanın bütün ülkeleri ilave büyük hastaneler yaptılar. Türkiye'de de pandeminin başlangıcında bir iki tane büyük hastane yapılacağı, yapıldığı söylendi. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Atatürk Havalimanı pistine yapılan ve bu nedenle çok tartışılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesiydi." dedi ve şu yalanı öne sürdü: "Erdoğan tarafından 1000 yataklı olduğu söylenerek açılan bu hastanenin şu anda 246 yatak olduğu, yüklenici firma tarafından tamamlanmadan bu yatak sayısı bırakılıp gidildiği, ancak 1000 yatak üzerinden ödemesinin peşin olarak yapıldığı ve bu hastanede daha çok sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastalara hizmet verildiğine yönelik duyumlar aldık."

Karanlık Oda Tv, CHP'li vekilin söz konusu açıklamalarını, 'Yatacak yerleri yok' şeklinde çirkin bir başlık kullanarak manşetinden duyurdu.

'Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var'

Bakan Koca iddialara twitter hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi. Bakan Koca, "Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz." dedi.