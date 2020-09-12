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Aktüel Bakan Koca'dan video çekip yardım isteyen gence ilişkin paylaşım:
Aktüel

Bakan Koca'dan video çekip yardım isteyen gence ilişkin paylaşım:

"Ensari Koç isimli gencin 30 Ağustos'ta yapılan testi pozitif çıkmış ve ilaç tedavisine başlanmış. Tedavisinin ardından 10 Eylül'de yapılan kontrol testinin sonucu ise negatif çıkmış. Yani hastalığı atlatmış" - "Bugün yardım talebi üzerine, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tetkikleri tekrar yapıldı, Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı. Hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumu yok"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 21:52:16 -
Bakan Koca'dan video çekip yardım isteyen gence ilişkin paylaşım:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 hastası olmasına rağmen hastanenin yatış vermediğini iddia eden gencin tetkiklerinin bugün tekrar yapıldığını, Kovid-19 bulgusuna rastlanmadığını ve hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumunun olmadığını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilmiş bir video gördüklerini belirtti.

Videoda, Kovid-19 hastası olduğunu ancak hastanenin yatış vermediğini söyleyen bir gencin yardım istediğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Ensari Koç isimli gencin 30 Ağustos'ta yapılan testi pozitif çıkmış ve ilaç tedavisine başlanmış. Tedavisinin ardından 10 Eylül'de yapılan kontrol testinin sonucu ise negatif çıkmış. Yani hastalığı atlatmış.

Bugün yardım talebi üzerine, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tetkikleri tekrar yapıldı, Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı. Hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumu yok.

Kendisiyle yapılan görüşmede, hastalığı duyulunca çalıştığı şantiyeye ve akrabalarının evine kabul edilmediğini söylüyor. Bu sebeple bir misafirhanede konaklama imkanı sağlandı ancak kendisi istemedi. Çalıştığı işyeri ile görüştüğünü ve tekrar oraya döneceğini ifade etti. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hassas dönemde her zamankinden daha duyarlı olmak zorundayız. Mücadelenin galibi olmak için birlik olalım."


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