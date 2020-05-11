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Bakan Koca'dan uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 20:51:00 - 2020-05-11 21:01:47
Bakan Koca'dan uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım"

"Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım."

İşte günlük koronavirüs tablosu:

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