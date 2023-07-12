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Gündem Bakan Koca'dan tüm Türkiye'ye önemli uyarı!
Gündem

Bakan Koca'dan tüm Türkiye'ye önemli uyarı!

Yeniakit Publisher
2023-07-12 15:12:00 -
Bakan Koca'dan tüm Türkiye'ye önemli uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıcak çarpmasına karşı uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıcak çarpmasına karşı uyarıda bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, "hipertermi" olarak da bilinen ciddi bir klinik durum olduğuna dikkati çekerek, "Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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