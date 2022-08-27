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Gündem Bakan Koca'dan tepki: Daha acil olan neydi?
Gündem

Bakan Koca'dan tepki: Daha acil olan neydi?

İstanbul-Bayrampaşa'da minibüs şoförünün siren çalan ambulansa yol vermediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, yaşanan olaya tepki göstererek "Öndeki aracın dikkatine: Daha acil olan neydi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 19:31:00 -

İstanbul-Bayrampaşa'da minibüs şoförünün siren çalan ambulansa yol vermediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi. Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen şoförü ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, minibüs şoförünün arkasından gelen ambulansa yol vermediği görülüyor. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ambulans çalışanının "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla" dediği duyuluyor.

Bakan Koca'dan tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosya medyadan, yaşanan olaya sitem ederek "Öndeki aracın dikkatine: Daha acil olan neydi" ifadelerini kullandı.

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