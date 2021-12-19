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Sağlık Bakan Koca'dan tablo uyarısı! 'Verilerle ölçülemeyecek bir dönemdeyiz'
Sağlık

Bakan Koca'dan tablo uyarısı! 'Verilerle ölçülemeyecek bir dönemdeyiz'

Sağlık Bakanlığı, 19 Aralık Pazar gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 19:29:00 - 2021-12-19 19:53:06
Bakan Koca'dan tablo uyarısı! 'Verilerle ölçülemeyecek bir dönemdeyiz'

19 Aralık Pazar gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

171 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 349 bin 193 test yapılırken, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi. 171 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 19 Aralık 2021 Pazar günü 22 bin 858 hasta iyileşti.

'Tablodaki verilerle ölçülemeyecek bir dönemdeyiz'

Koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu uyarılarda bulundu:

"Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19’un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır."
 

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