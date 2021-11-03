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Gündem Bakan Koca'dan sağlıkçıların mesai saatine ilişkin açıklama! '81 ile yazı gönderdim'
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Bakan Koca'dan sağlıkçıların mesai saatine ilişkin açıklama! '81 ile yazı gönderdim'

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürlüklerine sağlık çalışanlarının mesaisi konusunda yazı gönderdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 23:15:00 - 2021-11-03 23:19:39
Bakan Koca'dan sağlıkçıların mesai saatine ilişkin açıklama! '81 ile yazı gönderdim'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra yazılı açıklama yaptı.

"Sağlık çalışanlarımıza seslenmek istiyorum." diyerek sözlerine başlayan Bakan Koca, "Geçtiğimiz günlerde sizleri yakından ilgilendiren konularda bilgiler vermiştim. Netice alınıncaya kadar bu konuların takipçisi olacağım. 81 ilimizin il sağlık müdürlüklerine gönderdiğim talimatla uygulamada karşılaştığımız fazla çalışma süreleri ve nöbet düzenlemelerinin yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullarda sürdürülmesini istedim. Çeşitli illerimizin il sağlık müdürlerinden ve hastane başhekimlerimizden aldığım bilgilerle durumu yakından takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özlük haklarına düzenleme

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Koca, "En geniş anlamda sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik olan çalışmalarımız da devam ediyor. Büyük emeklerle yetişen sağlık personelimizi hak ettiği ve elimizden gelenin en iyisiyle buluşturmak için düzenlemelerin tamamını yakından izliyor ve netice alacağımızı görüyorum." dedi.

Atama müjdesi verdi

Yeni Sağlıkçı alımları yapılacağını belirten Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

"Uzmanlık asistanlarının çalışma koşulları ile ilgili başlattığımız çalışmanın yanında eğitimlerini de düzenleyen yeni ve geniş kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Konuyu tüm yönleri ile ele alıyoruz. Tüm tarafların fikrine, tecrübesine ve görüşüne müracaat edeceğiz. Çoğulcu bir yaklaşımla ele alınacak her konuda ortak akla katkı sunacak her katkıyı son derece değerli görüyorum. Daha iyi eğitim alan ve daha iyi koşullarda çalışan Uzmanlık öğrencilerinin gelişmişlik seviyemizin önemli ölçülerinden biri olacağını düşünüyorum. Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız."

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