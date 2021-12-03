3 Aralık 2021 Cuma gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Buna göre; son 24 saatte 355 bin 226 test yapılırken, 21 bin 495 yeni vaka tespit edildi. 187 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 3 Aralık 2021 Cuma günü 20 bin 193 hasta iyileşti.

Bakan Koca'dan 'Omicron' açıklaması!

Koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır." diyerek, yeni varyanta ilişkin şunları söyledi:

"Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur."